¡Lo cuenta todo! Christian Domínguez revela porqué pasó la noche en casa de Pamela Franco

Christian Domínguez brindó una entrevista para 'América Hoy' donde reveló los motivos que lo llevaron a pasar la noche en la casa que compartía con Pamela Franco a la cual se le vio ingresando a altas horas de la madrugada.

Como se recuerda el cumbiambero reconoció su culpa tras la difusión de las imágenes donde se le ve saliendo con otra mujer cuando todavía tenía una relación con Pamela Franco.

¿Descarta reconciliación?

Christian Domínguez mucho más tranquilo tras haber estado en el ojo de la tormenta por haber sido infiel una vez más reveló porqué fue captado por las cámaras de Magaly Medina entrando a la casa de Pamela Franco al rededor de las 4 de la mañana.

Estas imágenes fueron suficientes para especular sobre una presunta reconciliación entre el cantante y Franco quien hasta hace algunos días reveló que todavía amaba a Domínguez a pesar de sus faltas.

Es así que el artista dejó en claro que su presencia en la vivienda no fue para más que descansar después de haber estado en diversas presentaciones con su orquesta.

"Yo salí de un concierto muy tarde y salí al amanecer, estaba agotado", empezó diciendo.

Asimismo, reveló que también quiso pasar horas del día en la vivienda por su hija menor a quien le debe todo su amor y tiempo ya que no vive permanentemente con ella.

"Quería estar con mi hija más tiempo", dijo Christian quien al mismo tiempo confesó que no compartió con Pamela Franco ya que ella sale desde muy temprano a grabar en su programa.

Con estas declaraciones dejó en claro que no está en camino ninguna reconciliación, sin embargo, tampoco se ha descartado esta posibilidad en un futuro cercano.

Cabe resaltar que tanto Pamela como Christian mantienen sus fotos juntos como pareja en sus redes sociales, ese sería otro indicador de que la ex parejita podría retomar su relación en cuestión de tiempo.

Mujer vinculada con Christian responde

Ruby Osorio, la mujer que apareció de la mano con Christian Domínguez, ha decidido poner fin a los rumores y hablar claro sobre su relación con el popular cumbiambero.

Ruby Osorio, quien se vio envuelta en la controversia después de una fotografía tomada de la mano con Christian Domínguez en Arequipa, contó su verdad. ¿Son pareja o no? Las respuestas están en boca de todos.

La joven, contactada por el equipo de prensa del programa "Amor y Fuego", no pudo contenerse ante los rumores y respondió tajante: "¿Cómo? ¿Lo dices porque solo me tomé una foto con él? Ya paren, pues. Yo en ningún momento estuve en el escenario. Dejen de inventar cosas y más aún involucrándome en algo que no es".

Pero eso no es todo, la polémica se intensifica. Cuando le recordaron que subió una historia desde el escenario, Ruby respondió molesta: "Fue un video que me lo pasó un amigo que estaba haciendo el evento. Más nada". Las redes estallan con las declaraciones de Osorio.