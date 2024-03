"Lo juro por la vida de mi hija", Bryan Torres rechaza beso en la boca con misteriosa mujer

Bryan Torres decidió hablar sobre las especulaciones de una presunta infidelidad a su pareja Samahara Lobatón, el cantante se comunicó con el programa de 'América Hoy' para dejar en claro la situación.

Como se sabe a raíz de las polémicas imágenes la parejita dejó de seguirse en redes sociales avivando los rumores de una posible separación entre ellos.

Rechaza una infidelidad

Bryan Torres habló luego de que lo señalaran como infiel tras hacerse público unas imágenes donde una misteriosa jovencita le besa aparentemente la boca, esto desató los rumores de una posible separación entre el cantante y la influencer.

Reporteros de 'América Hoy' se contactaron con Bryan para definir su situación sentimental con Samahara Lobatón por lo que el cantante quiso dejar en claro lo que había pasado e incluso juró que solo es una mala interpretación de los hechos.

Declaraciones de Samahara Lobatón

"Yo te puedo jurar por la vida de mi hija que no es en la boca", le dijo Bryan al reportero quien le mostraba las portadas de diversos diarios donde afirmaban el presunto beso en los labios.

El cantante dejó en claro que las cosas con Samahara siguen muy bien y que no se han separado.

Asimismo, Bryan quiso burlarse de la situación con una publicación en sus historias de Instagram donde dejaba en claro que nunca fue un beso en la boca.

"Un poco más y esa despedida me la dan en la oreja. No vendan algo que no es por favor. Por más lento que lo pongan está clarísimo eso", agregó.

Y es que según el amigo de Jefferson Farfán, los medios de comunicación quieren dejarlo mal parado afirmando que hubo una infidelidad cuando ya dejó en claro que solo fue un beso en la mejilla.

¿Samahara no la pasa nada bien?

Recientemente usuarios en redes sociales alertaron que la hija de Melissa Klug eliminó las fotografías con su actual pareja Bryan Torres de sus redes sociales. Ante ello, se presume que habrían tenido problemas en su relación.

Por si fuera poco, también se han dejado de seguir en sus redes, lo cual aumenta más aún las sospechas de los internautas en las plataformas digitales.

Recordemos que Samahara Lobatón y Bryan Torres tenían planes de boda para este año, según revelaron personas cercanas a ellos. A pesar de sus idas y vueltas, la pareja se estaba mostrando bastante cariñosa, pues publicaban románticas fotos juntos. No obstante, todo indica que ahora estarían atravesando un problema. Cabe resaltar que ninguno de los dos ha dado un comunicado al respecto hasta el momento.