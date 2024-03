¡Irreconocible! Flavia Laos impacta en redes sociales con radical cambio de look

Flavia Laos nos sorprende una vez más, y esta vez con un cambio de look tan radical que ha dejado a todos con la boca abierta. Aquí te contamos todos los detalles para que estés al tanto de lo último de la reina de las redes.

Flavia Laos sorprende con radical cambio de look

La siempre exitosa influencer peruana, Flavia Laos, nos volvió a cautivar con unas fotos que están dando vueltas en todas las redes sociales. ¿Qué hizo ahora? Nada más y nada menos que cambiar el color de su cabello. Adiós al rubio, hola al negro azulado. ¿El motivo? Un proyecto para su próximo videoclip. Así que tranquilo, no es un cambio permanente.

En su publicación en Instagram, Laos nos dijo: "Les presento a: La Chica Alfa Remix. Estamos modo ninja jugando el rol de un personaje de acción para el videoclip".Y tiene a sus fans intrigados con este nuevo papel.

Pero, ¿qué opinan sus seguidores? Como era de esperarse, las opiniones están divididas. Algunos mostraron su asombro, otros hicieron comparaciones con artistas de reguetón, y hubo quienes expresaron su preferencia por el estilo rubio habitual de Flavia. ¡Y es que cuando Flavia Laos hace algo, el mundo habla!

Pero nuestra reina de las respuestas ingeniosas no se quedó atrás. Ante las críticas, Laos respondió con su estilo sarcástico y elegante. "¿Quién es esta Drag queen?", comentó una usuaria. "Tu reina, bebé, de la que paras pendiente", contestó Flavia. "Se fue la belleza natural", comentó un internauta. "pi pi pii", respondió Flavia.

Flavia enfocada en sus proyectos

Pero eso no es todo, porque la vida de las estrellas siempre nos tiene más sorpresas. En una reciente entrevista con Rodrigo González y Gigi Mitre, Flavia fue consultada sobre su expareja Austin Palao. La cantante dijo de todo.

Sin entrar en muchos detalles, Flavia negó que haya habido frialdad en su relación con Palao. "Estoy súper enfocada en mis ensayos. No tengo tiempo para nada, con las justas llego a mi casa, me baño y me voy a dormir", compartió. ¡Vaya agenda tan apretada!

Y claro, la madre de Flavia, Patricia Urbina, también tuvo su momento en "Amor y Fuego". Aseguró que prefiere ver a su hija enfocada en sus proyectos y soltera. "Terminaron en buenos términos, Flavia ya volteó la página, está enfocada en tu trabajo", expresó. Así es como la familia Laos sigue apoyando a nuestra estrella.

En resumen, Flavia Laos nos sigue sorprendiendo con su estilo único y su personalidad auténtica. Estamos seguros de que la historia de cambios y respuestas ingeniosas de Flavia aún tiene mucho por contar. ¡Hasta la próxima!