"Lo reconozco": Christian Cueva cuenta SU VERDAD sobre relaciones con Chris Soifer y Rosangela Espinoza

¡LO CONTÓ TODO! Christian Cueva rompió su silencio y habló de todo en una entrevista exclusiva con "América Hoy". El pelotero reconoció que se equivocó con Pamela Franco al entablar una relación con ella el 2018 y, además, respondió todo lo que se quería saber. En los últimos días se especuló sobre un vínculo con Chris Soifer y Rosangela Espinoza, lo cual también fue preguntado en la entrevista y "Aladino" reconoció la relación con ambas. ¿Cuál fue el vínculo?

Christian Cueva sobre Chris Soifer y Rosangela Espinoza

Tras varios días donde su nombre ha ocupado las principales portadas de espectáculos, Christian Cueva decidió romper su silencio y habló largo y tendido sobre sus infidelidades.

Uno de los temas que se puso sobre la palestra en estos días fue su presunto vínculo sentimental con más de una chica de la farándula. Entre los nombres que se barajaron estuvieron el de Chris Soifer y Rosangela Espinoza, por lo cual, el volante nacional habló fuerte y claro.

"Para mí, la mala decisión es haber conocido a otras personas que no pertenecían a mi mundo. Sí, conocí a muchas personas (Chris Soifer, Rosangela Espinoza y otras), no te lo voy a negar", empezó diciendo Christian Cueva.

Además, confirmó que solo conoció a modelos peruanas tales como Chris Soifer, Rosangela Espinoza, Shirley Arica, entre otras, pero en ningún momento tuvo algún vínculo sentimental o "affaire" con alguna de ellas.

"Te diría que sí, pero no es así. La única verdad es que sí, las conocí (...) para nada (tener un vínculo con ellas), solo las conocí y nada más", acotó Christian Cueva.

Arrepentimiento total

Tras estas declaraciones. Christian Cueva reconoció estar totalmente arrepentido por toda la situación que está pasando en estos momentos Pamela López. "Aladino" reveló que su aún esposa es la única mujer a la que ama, pese a todos los destapes que fue confesando en la entrevista con "América Hoy".

"Sí, estoy arrepentido y mucho por haber tomado esas malas decisiones de conocer o no conocer a alguien. Eso para mí, es algo que sé que no debí", indicó.

Además, se animó a pedirle disculpas públicas a su esposa Pamela López. Al parecer, "Cuevita" quiere hacer puntos para lograr una reconciliación con la madre de sus hijos.

"Tantas cosas que quisiera decirle (Pamela López). Que la extraño, la quiero y la amo y le pido por favor que me perdone. Sé que he cometido errores y mi error fue conocer a personas que no son de mi mundo. Por eso le pido perdón", agregó Cueva.