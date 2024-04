¿Lo respalda? Darinka Ramírez lanza peculiar mensaje en medio de la denuncia de Melissa Klug a la 'Foquita'

Melissa Klug ha comenzado un nuevo litigio legal contra Jefferson Farfán, acusándolo de dejar a su hijo solo con otro menor de edad y reprenderlo por una visita sorpresa, lo que, según ella, lo retrataría como un padre negligente.

Sin embargo, el exfutbolista ha salido enérgicamente en su defensa contra la madre de sus hijos, presentando conversaciones que desmienten completamente sus afirmaciones, aunque la denuncia ya ha sido presentada. Ante ello, la actual pareja de la 'Foquita' lanzó un peculiar mensaje en sus redes sociales. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Darinka Ramírez se pronuncia en medio del escándalo de Farfán

Hace poco más de un mes, Jefferson Farfán reveló que se convirtió en padre por cuarta vez de una niña llamada Luana, que tiene un año y cuatro meses. La madre es Darinka Ramírez, quien le otorgó permiso para hacer pública su paternidad. La Foquita se mostró muy orgulloso de mostrar a su adorada hija.

Darinka Ramírez mensaje en redes

Según el exfutbolista, la joven mantiene una buena relación con su familia y ambos son capaces de llevarse bien como padres, a diferencia de Melissa Klug. Desde su separación, ambos se comunican a través de sus abogados debido a las múltiples denuncias presentadas.

Después de esta última denuncia por maltrato hacia su hijo, Ramírez publicó una publicación peculiar en sus redes sociales sobre los momentos difíciles que las personas pueden enfrentar, transmitiendo un mensaje de tranquilidad. "Después de la tormenta viene el arcoíris, para recordarte que los malos tiempos también pasan", se puede traducir al español de una frase que compartió en Instagram el día de hoy.

¿Qué fue lo que presuntamente dijo Jefferson Farfán?

Magaly Medina dio lectura a la denuncia presentada por Melissa Klug, en la cual afirma que Jefferson Farfán sometió a maltrato psicológico al hijo de ambos mediante el uso de palabras inapropiadas cuando este último quiso visitarlo por sorpresa. Esto sugiere una falta de atención e interés por parte de Farfán como padre.

"¿Qué haces acá? Yo voy a salir, yo no te he dicho que vengas", fueron las palabras que se indican en la denuncia de La Chalaca, esto luego de que el pequeño quisiera visitarlo de sorpresa. Asimismo, según la denuncia que leía la 'Urraca' indicó que el niño regresó a la casa de su madre, del día siguiente, sin haber desayunado debido a que el futbolista no llegó a retornar a su casa.

No obstante, la popular Foquita utilizó sus redes sociales para desmentir a su expareja Melissa Klug sobre estas acusaciones. Por tal motivo, mostró pruebas y reveló que los hechos fueron diferentes a como la 'Blanca de Chucuito' lo describe en su denuncia.