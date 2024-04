"Las mentiras tienen patas cortas": Jefferson Farfán responde con PRUEBAS a denuncia de Melissa Klug

¡Nuevamente enfrentados! Durante la emisión de su programa del último jueves 11 de abril, Magaly Medina sorprendió leyendo una denuncia que había hecho Melissa Klug en contra de Jefferson Farfán. En el documento se señalaba que la "Blanca de Chucuito" había procedido legalmente contra la "Foquita" por aparente violencia psicológica en contra de uno de sus hijos, sin embargo, minutos más tarde, todo fue desmentido por el exfutbolista. Mediante sus redes sociales, el conductor de "Enfocados" respondió fuerte y claro a la madre de sus hijos, dejando las PRUEBAS que lo avalarían en este proceso legal.

Melissa Klug denuncia a Jefferson Farfán

La noche del último jueves 11 de abril estuvo movida en el set de "Magaly Tv, La Firme". La conductora de espectáculos habló de todo un poco en su programa y no perdió la oportunidad, primero, de pronunciarse debido al escándalo mediático entre Yiddá Eslava y Julián Zucchi.

Incluso, tuvo como invitado en su set a Yaco Eskenazi, quien confesó algunos pormenores de su relación con Natalie Vértiz. Sin embargo, en el intermedio de su programa, Magaly Medina sorprendió a todos al leer una denuncia que habría presentado Melissa Klug en contra de Jefferson Farfán.

Según detalla el parte policial, la chalaca señaló que el exfutbolista habría incurrido en violencia psicológica en contra de uno de sus hijos. Además, lo habría dejado solo con su primo menor de edad e incluso, sin desayunar. Todo esto fue leído por la "Urraca" en su programa y causó gran revuelo en el medio.

"Le dijo 'qué haces acá, voy a salir, no te he dicho que vengas'" , le habría dicho el exjugador de Alianza Lima a su hijo el pasado 6 de abril. Además, considera estas acciones, sumadas al hecho de no haberle dado desayuno a su hijo, como falta de amor y violencia psicológica por parte de Farfán.

"Lo sucedido le ha generado una angustia, una depresión, un daño psicológico, ya que el denunciado la tiene bloqueada y, cuando se comunica a través de los abogados, ellos le refieren que solo cumplen órdenes. También refiere ella que se encuentra dándole de lactar a su menor hija y tiene postparto, que le ha generado que esté alterada y no pueda más, ya que sus hijos le reclaman las acciones de su padre como falta de amor y falta de tiempo, y eso la afecta y deprime. Ella considera que estos hechos son agresiones psicológicas de su exconviviente, que se han venido dando constantemente", agrega la denuncia.

Respuesta de la "Foquita"

La denuncia hecha por Melissa Klug tuvo eco rápidamente en Jefferson Farfán. Pese a que en redes se encontraba promocionando la entrevista que le realizó a Juan Manuel Vargas, la "Foquita" se tomó unos minutos para responder fuerte y claro a su expareja.

"Ante la denuncia malintencionada de la madre de mis hijos voy a aclarar lo siguiente. Primero, sería incapaz de hacer sentir mal a mis hijos, segundo, con pruebas voy a aclarar la denuncia tendenciosa interpuesta por la mamá de mis hijos que es totalmente falsa. Tercero, mi hijo mayor no cayó de sorpresa a mi casa y cuarto, ambos (junto con su primo) se quedaron a cargo de un adulto responsable en casa", se lee en la primera historia de Instagram que Farfán subió como respuesta.

Acto seguido, haciendo cumplir su palabra del punto número 2, Jefferson Farfán presentó los chats junto a su hijo mayor que desmentirían tajantemente la versión y denuncia de Melissa Klug.

Jefferson Farfán chat

Jefferson Farfán chat 2

En la conversación se puede leer a Farfán hablando con su hijo. En los mensajes, el hijo de la "Foquita" le avisa al jugador que irá a su casa para estar con su primo e incluso el ex Alianza Lima le refiere que saldrá a comer con algunos amigos.

Además, el mayor hijo de "Jeffry" le avisa a su padre que Melissa Klug le pidió el taxi para que pueda ir a su casa. Con estos mensajes, Jefferson Farfán quiere limpiar su nombre y sobre todo, demostrar que la denuncia de la chalaca es totalmente falsa. ¿Se vendrá la contrademanda?