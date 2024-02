¿Macarena Vélez espera ir a la boda de Said Palao y Alejandra Baigorria?: "Me llevo bien con su familia"

La boda entre Said Palao y Alejandra Baigorria está en boca de todos, pero hay un giro inesperado. Resulta que la guerrera Alejandra descartó invitar a Macarena Vélez, ex de Said, y esto desató un huracán de emociones. Macarena no se quedó callada y le respondió con todo a la 'Gringa de Gamarra'.

¿Macarena Vélez entusiasmada por ir a boda de Said Palao y Alejandra Baigorria?

Resulta que la boda entre Said Palao y Alejandra Baigorria está dando de qué hablar,¡y no precisamente por los preparativos de la fiesta, sino por los invitados descartados. Una de ellos es Macarena Vélez.

Alejandra Baigorria fue clara como el agua al decir que no tiene pensado invitar a Macarena Vélez, la ex de su futuro esposo Said Palao. Pero, ojo, nada de celos. La guerrera explicó: "La gente no entiende que todos hemos tenido relaciones pasadas. No viene al caso. Si fuera mi amiga, normal". Pero eso no es todo.

Macarena Vélez, siempre con su buena onda característica, respondió con puro positivismo: "La verdad, no sé si estoy invitada o no. Pero estoy segura de que no, y todo bien. Me llevo bien con la familia de Said, así que no hay problema".

Macarena no se complica y hasta se mostró entusiasmada por la boda, aunque no tenga invitación oficial. "La verdad, no tengo problema en asistir. La familia de Said y yo nos llevamos súper bien", confesó.

Macarena les deseo lo mejor

Volviendo al tema estrella, Macarena Vélez, consultada sobre la situación, aseguró: "La verdad es que pasó tanto tiempo y es tema de ellos. Yo creo que con la familia de Said Palao me llevo bien y no tengo ningún problema". ¡La buena onda sigue reinando!

Vélez no se enreda en problemas y, aunque no está en la lista oficial de invitados, envía buenos deseos a la pareja: "Les deseo todo lo mejor y que sean muy felices, no hay nada mejor que desear siempre la felicidad a uno". ¡Qué bonito, Macarena!

Por otro lado, Macarena ha aclarado que no tiene problemas con que Alejandra asista a EEG, pero la competidora no negó que existiera algún tema pendiente del pasado. "En realidad, las cosas personales, creo que son cosas personales y temas laborales, tema laboral", afirmó.

En resumen, la boda de Said Palao y Alejandra Baigorria está más movida que pista de baile. Mientras Alejandra define su lista de invitados, Macarena Vélez demuestra que la buena onda y la madurez son lo más importante. Estamos a la espera de más novedades emociones en esta historia de farándula.