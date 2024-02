¡Los descartó! Alejandra Baigorria confesó a quienes no invitará a su boda con Said Palao

Alejandra Baigorria fue invitada especial en el programa de "Mande quien mande" junto a su prometido Said Palao donde brindaron detalles de lo que será el día más importante de sus vidas, su esperado matrimonio.

La popular "rubia de Gamarra" fue cuestionada sobre a quienes planea invitar y no invitar a su matrimonio dejando mucho sorprendidos al revelar los nombres de quienes no serán parte de este día especial.

Exquisita selección

Alejandra Baigorria visitó el set de 'Mande quien mande' donde junto con Said Palao su actual prometido reveló detalles de lo que será su boda.

La empresaria afirmó que está esperando que su organizadora de bodas llegue al país para que ya puedan organizar las fechas de todas las actividades que se tendrá que realizar ese día.

Por lo pronto no ha dado una fecha exacta en la que se llevará a cabo su boda debido a que primero debe organizar la iglesia y todos los preparativos sin embargo estima que sea a mediados del otro año.

Sin embargo, María Pía Copello no dejó pasar a las personas con quien desea compartir este día especial.

Inicialmente se mostraron las fotografías de Cassandra Sánchez De la Madrid y Deyvis Orosco, Alejandra y Said afirmaron que no los invitarían porque no los conocen y no son sus amigos.

Sin embargo, lo que causó polémica fue la fotografía de Macarena Vélez lo que provocó que Alejandra responderá con un rotundo no a la posibilidad de invitar a la modelo su matrimonio.

"Es una relación del pasado eso ya quedó atrás", dijo la empresaria.

Seguidamente Alejandra afirmó que a quien sí desea ver en su matrimonio es a ese oliva ya que le encanta sus canciones y quiere que ese día tal vez cante algunas para sus invitados.

Como se recuerda anteriormente Alejandra afirmó que Onelia Molina tampoco iba a ser invitada debido a que mantiene una enemistad con la odontóloga.

Pese a ello recalcó que sí invitaría a Mario Irivarren siempre y cuando vaya sin pareja e incluso deslizó la posibilidad que hasta la fecha de su matrimonio tal vez se encuentre soltero.

Alejandra Baigorria revela que no celebrará San Valentín con Said Palao

La famosa empresaria Alejandra Baigorria, quien dejó a todos con la boca abierta al revelar que no festejará San Valentín con su recién comprometido Said Palao. ¿Qué está pasando en el paraíso del amor? Te lo contamos con lujo de detalles.

A pesar de estar en la cima de su romance y vivir juntitos, Alejandra sorprendió al revelar que el Día de los Enamorados es para ella solo "un día comercial más". Adiós a las cenas románticas y a los corazones. La Gringa de Gamarra explicó en su Instagram el motivo detrás de esta decisión tan inesperada, y la razón te sorprenderá.

La propia Alejandra Baigorria contó: "Ustedes me dirán loca, pero no celebro los 14 de febreros es como para mí un día más, es un día comercial más, en realidad". La empresaria peruana dejó claro que, desde que iniciaron su relación, ella fue la que propuso no celebrar aniversarios mensuales. Y ahora, San Valentín entra en la misma categoría.

Y es que, según la 'Gringa', después de cumplir los 30 años, decidió dejar de lado las celebraciones mensuales y anuales. Nunca hubo regalitos por el mesario. "Nadie está regalando cada mes, me parece una tontería a mí, pero cada una tiene su propia forma de pensar", afirmó. Así que para Alejandra y Said, el 14 de febrero será un día como cualquier otro.