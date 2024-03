Magaly advierte a Deysi Araujo por fiesta en San Isidro: "Después no te quejes cuando te quieran desalojar"

¡Escándalo en San Isidro! La famosa vedette, Deysi Araujo, no pasó desapercibida al celebrar su cumpleaños a lo grande en su nuevo departamento. La fiesta se tornó tan descontrolada que hasta el serenazgo tuvo que intervenir. Vecinos furiosos y una advertencia directa de Magaly Medina.

Magaly Medina advierte a Deysi Araujo

El miércoles, en el programa "Magaly TV La firme", se destaparon todos los pormenores de la celebración de cumpleaños de Deysi Araujo. La vedette, conocida por su estilo explosivo, decidió tirar la casa por la ventana, y San Isidro tembló. La fiesta reunió a varios personajes de la farándula y mariachis, generando un alboroto que traspasó las paredes del departamento.

Magaly Medina comenzando contado la situación en San Isidro: "Anoche no pudieron dormir los vecinos del edificio donde vive Deysi Araujo, porque Deysi celebró en el corazón de San Isidro al estilo de San Juan de Lurigancho, ella trajo a todos, dice un grupo pequeño y era un (gran) grupo. Vinieron hasta los mariachis, cantaron cumbia, zapatearon huayno, vinieron con un parlante de este tamaño (grande) con un departamento (chiquito)".

Entonces, Magaly lanzó una advertencia directa a Deysi: "Era las 12 de la noche y ellos no se iban. Y los vecinos se cansaron de llamar y llamar al serenazgo. Le pusieron la cámara delante del departamento, pero ellos seguían con su tonazo. El bullón que se hizo ahí no dejó a los vecinos de su edificio dormir. Después no te quejes, Deysi, cuando te quieran desalojar".

Deysi Araujo se pronuncia ante incidente

La respuesta de la vedette no se hizo esperar. Molesta por las quejas de los vecinos, Deysi Araujo expresó su malestar: "Todo estaba bonito porque era una reunión pequeñísima, con los más íntimo. Sin embargo, mandaron a la municipalidad a las 9.30 de la noche. Mandaron a tocar la puerta, me están hostigando muchísimo. Mandaron una cámara que esté parado en la puerta de mi casa. Paloma es un poquito escandalosa, pero todos los demás hemos estado tranquilo, lo normal de una reunión".

Esta no es la primera vez que Deysi Araujo tiene problemas con sus vecinos. Anteriormente, al inaugurar su nuevo departamento en San Isidro, recibió quejas y denuncias que la llevaron a sentirse discriminada. El Ministerio de Cultura emitió un comunicado repudiando el acto discriminatorio por restringir el acceso a su edificio debido al uso de un sombrero tradicional.

A pesar de las críticas y los inconvenientes, Deysi Araujo no parece dispuesta a frenar su estilo de vida. Y Magaly le advierte la situción. La fiesta continua, y la vedette está en el ojo del huracán farandulero. Estaremos al tanto de cada detalle.