"Yo le rogué que no nos deje", Pamela López y la delicada confesión sobre relación con Christian Cueva

Pamela López habló con Magaly Medina para contar con lujo de detalles una experiencia que le tocó vivir a pocos días de haber dado a luz a su último hijo.

Al parecer su relación con el jugador nunca fue una relación para presumir pues ella se sentía triste la mayoría del tiempo por la falta de empatía y responsabilidad del popular "Aladino".

Vuelve al pasado entre lágrimas

Pamela López reveló más detalles de su pasado romance con Cueva, afirmando que el jugador la hizo sufrir a tal punto que ella tenía que rogarle por cariño, tiempo y atención, no solo a ella sino también a sus hijos.

Es así que la señora López confesó que Cueva la dejó sola cuando más lo necesitaba, lejos de importarle sus sentimientos priorizó pasar un día con sus amigos.

"Christian nos dejó a mí a mis hijos aquí, solos. Me dijo que él quería estar con sus amigos y se fue y nos dejó. Le rogué que se quede, que no nos deje, que estaba mi bebé chiquito y se fue", se escucha en 'Magaly Tv La Firme'.

Por otro lado, afirmó que si está dispuesta a divorciarse de Christian Cueva, pues se supo que hace unas semanas la misma Pamela López frenó todo el proceso de divorcio que venía iniciando con su abogada de cabecera Claudia Zumaeta.

"Sí quiero, sí Magaly, sí. Yo estoy decidida totalmente. Totalmente. Quiero conocer el amor bonito", sentenció.

Al parecer Pamela ya está decidida a ponerle punto final a su relación con Christian Cueva a pesar de que él ya se haya disculpado a nivel nacional con ella, sus hijos y sus padres.

Actualmente, Pamela López se encuentra en Europa visitando a una amiga para aprovechar en dejar de lado por un momento sus problemas personales y disfrutar del país extranjero.

Pamela Franco responde a declaraciones de Pamela López

Durante la más reciente edición de Mande Quien Mande, Pamela Franco estuvo en el programa para contar su verdad acerca de las recientes revelaciones de Pamela López sobre Christian Domínguez, quien resultó ser el informante de la aún esposa de Cueva.

En ese sentido, la cantante de cumbia se mostró bastante incómoda con esta situación, pues ella esperaba cerrar este episodio de una vez por todas. No obstante, luego de las revelaciones en Magaly Medina, un nuevo capítulo iniciaría en esta polémica historia.

"La persona involucrada (Christian Domínguez) debe salir a decir la verdad (...) no entiendo por que, las respuestas no las debo dar yo. No es un buen momento la verdad, yo creo que para todo hay un límite, ante todo yo voy a ser mamá y lo primero que voy a cuidar a mi hija", dijo. Al ser consulta sobre las intenciones de Christian al contactarse con la esposa de Cueva, Pamela Franco dijo que tiene en claro que su expareja buscó perjudicarla.

La conductora de Consume Perú confirmó que habló con Christian Domínguez sobre la situación con Pamela López, pero evitó brindar más detalles. "Yo encuentro con él, las mismas respuestas (...) Me gustaría ver qué dice", agregó. Finalmente, Pamela Franco enfatizó que no va recibir toda la carga sola. "Christian es el papá de mi hija, pero no soy de hierro, tampoco me voy a quedar a que todos los golpes sean hacía mi y los demás estén como si nada", sentenció