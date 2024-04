Magaly le responde a Ethel por decir que mete odio a la gente: "Ni que yo fuera el virus del dengue"

Magaly Medina no fue ajena a la respuesta que le dio Ethel a una usuaria colombiana donde recalcó que los programas de espectáculo como el de ella y el de Rodrigo tienen casi nulo conocimiento del respeto.

Como se sabe Ethel reveló que Magaly y Rodrigo son personajes que se encargan de meter odio en el corazón de las personas con sus opiniones.

Arremete contra Ethel

En el último programa de Magaly Tv la Firme, la conductora se pronunció sobre la respuesta que le dio Ethel a una seguidora extranjera a quien le dijo que hay programas que fomentan el odio, sin embargo, cada uno es libre de ver lo que desee.

Es así que la popular 'Urraca' reveló que no es un foco infeccioso de odio y que su programa es consumido por sus televidentes para tener un momento de distracción ya que el peruano se destaca por su interés por el chisme.

"Como si yo fuera un foco infeccioso de algo, como si yo fuera el virus del dengue, no Ethel, acá la gente ve mi programa y otros programas para distraerse del estrés cotidiano porque es mejor escuchar información del espectáculo, chismear, que ver nuestros propios problemas en casa, eso es lo que somos, distractivos", acotó la periodista.

Por otro lado, la conductora le recordó a Ethel que ella hace lo mismo en su programa e incluso difunde información falsa por la poca preparación de su equipo de trabajo.

"Eso de que meten odio en los corazones, ni que ella fuera una santa, ella también hace un programa de farándula, y todo el día sueltan cosas y muchas veces les tienen que enmendar la plana porque tienen gente tan poco profesional que no trabaja periodísticamente sus investigaciones, lanzan veneno sin sustento, lanzan informaciones falsas, eso es peor, eso es muy grave", dijo Magaly.

Asimismo, Magaly recalcó que gracias a la pelea de ella con Natalie el programa logró ser sintonizado por el escándalo, después de ello, sus cifras siguen bajando.

"Se benefició de todo este lío, por un día vieron que sus cifras subían un par de puntos, pero ahora espérense que ya deben estar cayendo otra vez. Ese programa no levanta ni con toda la publicidad que le hagan", concluyó la Urraca.

Ethel Pozo arremete contra 'Peluchín' y Magaly: "Viven de hablar de mí"

Una nueva polémica ha despertado Ethel Pozo luego de que le respondiera a una seguidora extranjera quien opinó sobre los programas de espectáculo que hay en el Perú a lo que la popular 'Fariselita' no dudó en dar su punto de vista y arremeter contra Magaly y 'Peluchin'.

En la publicación la mujer arremetió contra los programas de espectáculos en especial al de Magaly Medina y 'Amor y Fuego'.

"Soy de Colombia y consumo mucha TV peruana, sin embargo, que fuerte se me hace los despectivos, repetitivos e hirientes comentarios que te lanzan en amor y fuego creo que ese programa al igual que Magaly pasan el límite del respeto yo más triste que logran envenenar el corazón de sus seguidores para atacar. En serio que fuerte", dijo la usuaria.

De inmediato, Ethel no se quedó callada y respondió con todo arremetiendo una vez más contra Magaly y Rodrigo.

"Así es Carolina, viven de hablar bastante de mí, no pueden dejar de hablar de mí, pero a mí sus comentarios me importan cero. Lo que sí comparto contigo es que es una lástima que les metan odio y cosas negativas en los corazones y las mentes de las personas que los ven. Pero es señal abierta y cada uno es libre de ver lo que desee. A mí no me afecta porque mientras más me mencionan más publicidad para mí y por efecto más gente me ve", dijo Pozo.