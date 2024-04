¿Le sacó "pica" a Natalie Vértiz? Ethel Pozo responde CON LA VERDAD sobre su fast pass de Disney

¡De nunca acabar! El último fin de semana, un comentario a manera de "broma", según reveló Yaco, hizo "estallar" una guerra en "Chollywood". Ethel Pozo no estuvo de acuerdo con las palabas que tuvo Natalie Vértiz para con ella y decidió dar por terminada su amistad con la parejita. Uno de los temas más comentados fue el famoso "fast pass" de Disney y la hija de Gisela Valcárcel "rompió su silencio" y declaró para las cámaras de "Amor y Fuego". ¿Le sacó "pica" a sus examigos?

Ethel Pozo responde por fast pass de Disney

En la última edición de "Amor y Fuego", Ethel Pozo se mostró reacia a contestar algunas preguntas del programa de espectáculos. La hija de Gisela Valcárcel fue abordada por las cámaras del programa de "Peluchín" y Gigi Mitre, sin embargo, al comienzo, se negó a responder ante los cuestionamientos.

"Hemos escuchado que en algún momento quisieras conversar con Rodrigo (González) y Gigi. ¿Sobre qué tema te gustaría hablar con ellos?", preguntó el reportero de "Amor y Fuego", sin embargo, Ethel Pozo solo se limitó a un "lo siento, no puedo hablar".

Otra duda que le preguntaron a la hija de Gisela Valcárcel es sobre un posible nuevo proyecto en otro canal. Este anuncio fue hecho el miércoles por el popular Giselo, quien afirmó que se irían a otra casa televisora junto a "Papá Armando", pero, una vez más, Ethel Pozo optó por el silencio.

Pese a mostrarse reacia y firme en no dar declaraciones para el programa de Rodrigo González "Peluchín" y Gigi Mitre, hubo una pregunta que despertó la risa de Ethel Pozo. "¿Tienes el fast pass de Disney?", consultó el reportero. Esta pregunta hizo que la hija de la "Señito" rompa su silencio y reveló la verdad sobre el mencionado "pase rápido".

"No... mis hijas son muy grandes. No voy, no vamos, muchas gracias" , señaló Ethel Pozo. Esta respuesta dada por la conductora de "América Hoy" desmiente, una vez más, la versión de Natalie Vértiz, quien aseguró que la hija de la "Gise" sí accedía al "fast pass" para no hacer colas en Disneylandia.

No le gustó nada

Durante el programa "Mande quien mande", le hicieron una broma a Yaco Eskenazi, todo esto a raíz de la pelea que tuvo con Ethel Pozo por el tan mencionado "fast pass" de Disney.

Ethel Pozo respondió a las preguntas de sus seguidores en redes sociales confirmando que había visto la broma que le dedicó el programa 'Mande Quien Mande' sobre su reciente disputa con Yaco Eskenazi. "Me lo enviaron", mencionó en su cuenta de Instagram, donde también aseguró que las burlas dirigidas hacia ella no le afectan.

"No me molesta, para nada. No puedo evitar que las personas actúen de tal o cual forma. Respeto el trabajo de María Pía y la Carlota, los veo en varias ocasiones mientras almuerzo", complementó la hija de Gisela Valcárcel.

Seguidamente, aclaró su relación con María Pía Copello y Carlos Vílchez: "No son mis amigos ni nada. Ellos hacen su trabajo y yo el mío, todo bien. No me molesta que personas que no conozco hablen de mí o ironicen, es su trabajo y es parte de la coyuntura hacer bromas sobre el tema. Pero repito, no nos une una amistad", sostuvo Ethel Pozo, descartando alguna incomodidad por el "fast pass".