Magaly médica critica a Yiddá tras arremeter contra reportera: "Si quieres contar tus problemas anda a un sacerdote"

Magaly criticó en su último programa a Yiddá Eslava quién le dijo de todo a una reportera que expuso una conversación aparentemente privada.

Magaly Medina no dudó en decirle de todo a la actriz Yiddá Eslava quién se encuentra en el ojo de la tormenta luego de haber reaccionado de una manera agresiva contra la reportera que expuso su conversación en el programa de 'América Hoy' en donde brindaba detalles sobre su relación con Julián Zucchi.

No le perdona nada

En el último programa de 'Magaly TV la firme' la conductora cuestionó el comportamiento de la actriz Yiddá Eslava quién arremetió sin filtro contra la reportera que expuso su conversación a nivel nacional en un programa de espectáculos y es que según la actriz pensó que ella era su amiga y se sintió traicionada por lo que justificó su accionar.

Como se sabe el día de ayer Yiddá llamó personalmente a la reportera tildándola de maldita y otros improperios fuertes reclamándole por la difusión del audio sin su consentimiento este comportamiento ha dejado mucho que desear ya que no se conocía esta faceta de la productora.

La popular "Urraca" recalcó que Yiddá ha protagonizado un gran papelón al pensar que una reportera podría ser su amiga y recalcó que ella solo hacía su trabajo.

"Cómo le vas a decir eso a una periodista que trabaja para un programa de espectáculos cómo se te ocurre contarle tus intimidades a una persona que se gana la vida sacando información a personajes de la farándula", dijo la conductora.

La periodista afirmó que Yiddá se siente traicionada como si la reportera fuera una amiga de años con quien hubiera compartido alguna taza de café o hubiera entrado a la intimidad de su hogar.

"Quedó como una persona agresiva y le dice todo a la reportera pobrecita no sabía cómo responder las palabras se le atoraban en la garganta", dijo Magaly a favor de la reportera del programa de 'América hoy'.

Asimismo, Magaly recalcó que si ella lo que quería era desahogarse eligió a la persona equivocada y quién cometió el error es ella no la periodista que solo estaba haciendo su trabajo.

"Si tú quieres desahogarte contar tus furias ve a terapia, llama al sacerdote de tu barrio, llama a tu tía, a tu tío, a una persona adulta que confíes, a tu mejor amiga, no un periodista pues, uno no llama un periodista para que contar sus penas", agregó.

Finalmente, la conductora lamentó la situación que ha protagonizado Yiddá ya que la pinta de cuerpo entero como una persona agresiva que no sabe controlar sus emociones y tiene poco control de su ira.

Yiddá Eslava pierde contrato por escándalo de audios en "América Hoy": "Ahora confiar es un pecado"

La popular influencer Yiddá Eslava está en el ojo del huracán una vez más, y esta vez es por una controversia que ha dejado a muchos boquiabiertos. Resulta que salieron a la luz unos audios comprometedores en los que se le escucha insultar a una reportera de "América Hoy". ¡Imagínense el alboroto que esto ha causado!

Según Yiddá, todo empezó cuando la reportera filtró conversaciones privadas de ella en el programa matutino. Y justo cuando pensaba que las cosas no podían ponerse peor, ¡zaz!, le cancelan un contrato de trabajo. Yiddá explicó: "Yo me entero que había filtrado el audio cuando me cancelan un contrato de chamba y me dicen que es por el audio, y yo, ¿qué audio? De la entrevista que diste a 'América Hoy' y dijiste que ya no hablarías".

Pero eso no es todo. Yiddá también reveló que había advertido a la reportera sobre las consecuencias de difundir esos audios. Y aún así la reportera decidió publicarlos. "Ella sabía que necesitaba la chamba. Lo sabía y conocía las consecuencias de publicar eso y simplemente no le importó y eso no se hace. No puede ser que ahora confiar sea un pecado", expresó Yiddá visiblemente molesta.