¡No soportó! Janet Barboza "saca las garras" y "cuadra" a Yiddá por insultar a reportera de "América Hoy"

¡Se armó la bronca! Yiddá Eslava sigue dando que hablar en la farándula peruana luego de revelar, hace semanas, una infidelidad de su expareja Julián Zucchi. Recientemente, la guionista de "Sí, mi amor" no dudó en "explotar" contra el programa "América Hoy", luego de que el magazine difundiera una conversación entre ella y una reportera del espacio de América Televisión. Por ello, hace unas horas, usando sus redes sociales, Janet Barboza, conductora de "América Hoy" salió al frente y le dejó las cosas bien claras a la excombatiente e incluso la acusó de haber insultado a más no poder a la reportera que la había entrevistado.

Janet Barboza acusa de "malcriada" a Yiddá Eslava

En horas de la mañana de ayer, Yiddá Eslava sorprendió a todos al utilizar sus historias de Instagram para desatar su furia contra "América Hoy". La exchica reality tildó de "irresponsables" al programa de América Televisión por haber filtrado una conversación de ella con una reportera del mencionado programa y, horas más tarde, Janet Barboza le dio su vuelto.

La "eterna enamorada" del Cuto Guadalupe utilizó sus redes sociales para responderle con todo a Yiddá Eslava. Janet empezó señalando que la expareja de Julián Zucchi se portó de manera grosera con la reportera de "América Hoy" y agregó que la habría insultado de la peor manera.

"Soy una mujer de 49 años y hablo lisuras cuando me provoca, pero digamos que hay otras (lisuras) que Yiddá Eslava maneja, ¡por favor! Decirle de la p**, ya se imaginan qué, a la periodista con la cual tú hablaste y le filtraste información, información que los conductores manejamos, hicimos preguntas al aire, para después ponerte en la situación de víctima. ¡No Yiddá, eso no es de mujeres ni ser responsable!", indicó Janet Barboza.

Janet Barboza hizo un live y según me cuentan mis chismosas, le dio con todo a Yiddá Eslava. Al parecer luego de que en #américahoy pusieron un audio donde ella revelaba detalles de su separación con Julián Zucchi, llamó a la periodista del show para insultarla. 😦👇🏼 pic.twitter.com/WxepFL1Zbt — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) April 10, 2024

Además, debido a estos improperios, la popular "Rulitos" reveló sentirse decepcionado de la exintegrante de "Combate" y denunció que Yiddá "le recordó a su madre en 10 minutos" a la reportera de "América Hoy".

"Tenía otro concepto de ella, pero la forma cómo ha insultado a nuestra reportera no tiene nombre. Le ha recordado a su madre en 10 minutos de insultos y reclamos", acotó.

¿Qué había dicho Yiddá?

Yiddá Eslava no evitó pronunciarse en sus redes sociales sobre la conversación que fue difundida en el programa de "América Hoy' donde la actriz revela detalles de los acuerdos que había tenido con Julián Zucchi tras su separación.

La reconocida actriz se mostró furiosa por no haber respetado su privacidad ya que recalcó que esa conversación fue privada pues ella había dejado en claro que no iba a tocar más detalles sobre su vida personal que puedan perjudicar el bienestar de sus hijos.

"Es terrible lo que pasó hoy en "América Hoy" han sacado una conversación privada con una supuesta amiga a la cual estaba contando temas privados", dijo inicialmente la ex "Combate".

Además, Yiddá Eslava recalcó la poca empatía y el nulo respeto de programas que con el fin de elevar su rating difunden audios que no han sido aprobados por las personas involucradas. "Es una lástima y me duele que ni siquiera eso se respete, yo no he declarado para ellos, han filtrado un audio sin mi consentimiento, son unos irrespetuosos e irresponsables", agregó sobre el programa que conduce Janet Barboza.