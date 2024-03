Magaly Medina se burla de las declaraciones de Julián Zucchi: "Solo la reportera te cree"

En el último programa de Magaly TV la Firme, la conductora se refirió a las últimas declaraciones de Julián Zucchi donde dejó en claro algunos puntos donde el considera que ha sido mal entendido.

Y es que la popular "Urraca" aseveró que ya nadie le cree lo que dice ya que en vez de 'aclarar' 'oscurece' por lo que la conductora aseveró que solo su reportera le cree el floro.

Le da con palo

Magaly Medina no suelta a Julián Zucchi y es que el argentino realizó el día de ayer una transmisión en vivo donde dejó en claro que "no se vio obligado" a oficializar salidas con Priscila Mateo, reportera de Magaly.

El argentino afirmó que dijo que se sintió obligado porque Priscila iba a hablar primero con Magaly para confirmarle sus salidas con Julián, sin embargo, las imágenes de la discoteca salieron antes por lo que tuvo que salir al frente a aclarar la situación.

Estas declaraciones Magaly no lo tomó de la mejor manera ya que afirmó que el argentino solamente está metiendo la pata con cada cosa que dice y no es capaz de asumir sus errores.

"Acá hay un hecho que los dos empezaron a raíz del ampay del chape con la reportera, se destapó una olla de grillos que era el matrimonio de estos dos y que los dos han tenido la inmadurez de ventilarlo públicamente", dijo inicialmente Magaly.

Asimismo, la conductora reveló que Julián no debe encontrar culpables entre el programa de ella o con el programa de Rodrigo González y recalcó que sus palabras solamente se lo va a crear una sola persona.

"La única persona que le puede creer este discursito porque claro ningunea la reportera la llama 'la chica' (...) tú eres el que habla el que mete la pata el que dice lo que siente", afirmó.

"Acá la única persona que te cree es la reportera por su inexperiencia en la vida y porque bueno pues se habrá ilusionado", recalcó la conductora.

Por último recalcó que a ella no le interesaba si su reportero y Julián tenía algún tipo de romance y aseguró que a ella no le debían ningún tipo de explicaciones.

"A mí que me tiene que contar mi reportera con quién sale, con quién se acuesta, quién se chapa, sus vidas privadas es su vida privada a mí no me incumbe", concluyó.

Yiddá Eslava le dice DE TODO a Julián Zucchi tras negar infidelidad

La excombatiente expresó su indignación al escuchar cómo el argentino la señalaba indirectamente como tóxica, lo que la llevó a comunicarse en redes sociales para pedirle que no vuelva a hablar mal de ella. Además, reveló por qué continúa defendiéndose públicamente.

Según comentó Yiddá, muchas de sus seguidoras le han hablado y le hicieron el pedido para que deje de hablar del padre de sus hijos. Sin embargo, ella señala que lo seguirá haciendo ya que no soporta las mentiras y mucho menos dejará que la humillen públicamente.

"Muchas de mis seguidoras me decían que ya no salga por mis hijos, pero ¿sabes por qué yo salgo? (...) Mis hijos van a ver que su mamá no dejó que a nivel nacional la dejen como una tóxica. Van a ver que su mamá se levantó y así tenga que defenderse de su papá, no voy a dejar que me humillen", expresó muy molesta la exintegrante de "Combate".

Asimismo, dejó en claro, una vez más, que no volverá a trabajar con Julián Zucchi y dio mayores detalles de la infidelidad que le descubrió al darse cuenta que el argentino tenía una cuenta falsa de Instagram.