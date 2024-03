¡Paren todo! Jefferson Farfán presenta por primera vez el rostro de su última hija (VIDEO)

¡Y se hizo la luz! En los últimos días, Jefferson Farfán remeció el ambiente de la farándula y si no hubiese salido todo el escándalo entre Yiddá y Julián Zucchi, ahorita sin duda sería el tema del momento. El ex Alianza Lima reveló para sorpresa de todos que se convirtió nuevamente en padre hace 14 meses y en su último programa de "Enfocados" decidió mostrar por primera vez el rostro de su última hija. ¡Pónganle babero!

Reveló su paternidad

Jefferson Farfán sorprendió al anunciar a través de su programa "Enfocados" que se ha convertido en padre por cuarta vez, y es que nadie sospechaba que el jugador tendría muy bien guardado este secreto.

La popular "Foquita" afirmó que su cuarta engreída tiene 1 año y 2 meses, además afirmó que es una bebé saludable y hermosa. El exjugador recalcó que mantuvo esta noticia lejos del lente mediático ya que su relación con Melissa Klug no ha sido la mejor y siempre se ve expuesto a polémicas por la crianza a sus hijos.

"Quería hablar algo muy importante para mí y para mi familia, ustedes lo saben pero lo voy a comentar, tuve una bendición más hace un año y dos meses", narró el deportista. "Mi hija Luana hermosa, yo he tratado de mantener en perfil bajo y no quería exponerla como se ha expuesto en algún momento a mis hijos" , confesó.

"Agradecido con la vida y estoy feliz. Mi familia está muy feliz, la madre de mi hija está muy feliz, y agradecido con la vida y la hija hermosa que me ha brindado, agradecer a la mamá de mi hija y espero que pronto la conozcan. Cuatro ya, no mano ya tu sabes. Ya cerré la fábrica igual he guardado un poco de miel de abeja", contó la expareja de Yahaira Plasencia.

Presentación oficial

En este primer episodio de "Enfocados", Jefferson Farfán había prometido a todos sus seguidores revelar el rostro de su pequeña hija. Y, la "Foquita", lo que dice lo cumple y así lo dejó demostrado en el segundo episodio de su programa digital.

En compañía de su tío el "Cuto" Guadalupe y su mejor amigo Roberto Guizasola, el popular "Jeffry" mostró por primera vez el rostro de su menor hija. Además, no dudó en mandar palabras de agradecimiento para la madre de su hija por la "bendición tan grande" que le ha regalado.

"Yo les prometí en el programa que se las iba a presentar a mi hija Luhana, donde está compartiendo con toda la familia. Ahí ven en las fotos, imágenes, donde está con mi mamá, con mi Maialén, con mi primo Christian, y la verdad que es una felicidad muy grande para mí. Después de 11 años, mi último hijo fue Jeremy, tener está bendición tan linda para mí, de verdad, que lo llevo muy marcado dentro de mi corazón", dijo Farfán.

"Estoy demasiado contento, mi familia también, la familia de la madre de mi hija también, agradecerle por darnos la oportunidad de presentarla públicamente , de verdad, que estoy muy feliz, presentarle a mi tío en especial, a mi mejor amigo, querían conocerla, ahí está", agregó.