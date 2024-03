Magaly Medina rompe su silencio sobre el beso entre Julián Zucchi y su reportera. ¿Qué dijo?

La farándula peruana está que arde con el escándalo del beso entre Julián Zucchi y una reportera del programa "Magaly TV La Firme". Y no es para menos. Resulta que la periodista trabajaba para la propia Magaly Medina. ¿Qué opinará la 'Urraca' de todo esto? Atención, que Magaly se pronunció y aquí te lo contamos.

Magaly Medina rompe su silencio sobre beso de su reportera y Julián Zucchi

Resulta que Julián Zucchi, el famoso actor, se besó apasionadamente a una reportera del programa "Magaly TV La Firme". Y sí que ha dado de qué hablar. La pregunta que todos nos hacemos es: ¿qué piensa Magaly Medina de todo esto?

Imagínense la sorpresa de todos cuando se descubrió que la reportera Priscila Mateo besada por Julián Zucchi forma parte del equipo de "Magaly TV La Firme". Claro, esto prendió las alarmas y todos querían saber qué pensaba la mismísima Magaly Medina al respecto.

La buena noticia es que Magaly Medina no se quedó callada. Pero primero, recordemos que Julián Zucchi está soltero desde hace unos meses, tras su separación de Yiddá Eslava. Y según el influencer Ric La Torre, tanto él como la reportera estarían solteros también.

Entonces, ¿qué dijo Magaly sobre este enredo? La popular conductora dejó en claro que la vida personal de sus reporteros no es asunto suyo. En palabras suyas: "Será ella y él quienes den explicaciones. La vida personal de mis reporteros no me pertenece".

Pero, ¿cómo se siente realmente Magaly? Pues, aunque no le agrada la idea de que sus reporteros se involucren con figuras de la farándula, sabe que no puede controlarlo todo. "No me agrada la idea que mis reporteros se vinculen con sus entrevistados, pero tampoco lo puedo evitar", señaló con sinceridad.

Mensajes cariñosos entre Julián y Priscila

Pero eso no es todo. El programa "Amor y Fuego" mostró los mensajes que se enviaban Julián Zucchi y la reportera. Resulta que el argentino le escribía cosas bonitas como: "Felicitaciones, eres una gran profesional, muy dedicada e inteligente y te mereces lo mejor".

Y la reportera, no se quedaba atrás. Ella le respondía cosas como: "No puedo más con tu baile. Felicitaciones por el sold out, te lo mereces". ¡Parece que había química!

En resumen, aunque Magaly Medina no está muy feliz con la situación, entiende que cada uno es libre de vivir su vida como quiera. Así que ahí lo tienen, la 'Urraca' ha hablado. Estaremos pendientes por si hay más novedades en este amorío. ¡Hasta la próxima!