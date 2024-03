Magaly Medina y su dolorosa confesión sobre Alfredo Zambrano: "Terminamos definitivamente"

Durante su más reciente edición de "Magaly TV: La Firme", la conductora de televisión hizo una pausa a la polémica entre Julián Zucchi y Yiddá Eslava para revelar que ella también pasó por una fuerte crisis en su relación. En ese sentido, Magaly Medina sostuvo que antes de casarse con Alfredo Zambrano, su relación pasó por un momento delicado.

Por ello, la 'Urraca' sorprendió a más de uno con estas confesiones, pues contó los detalles de lo que atravesó en aquella época. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Magaly Medina confesó dura etapa con Alfredo Zambrano

La presentadora peruana Magaly Medina aprovechó su programa para compartir con la audiencia una experiencia desagradable que vivió junto a su esposo, Alfredo Zambrano. La personalidad de ATV reveló que, antes de casarse con el conocido notario, decidieron poner fin a su relación de manera definitiva.

"Cuando era soltera, y éramos enamorados, a los cuatro años terminamos definitivamente. El duelo, porque hice mi duelo, a mí me demoró tiempo. Ocho meses, empezamos a hablar. Para mí era definitivo, yo lloré, pataleé, me aislé, hice todo lo posible", confesó la conductora de espectáculos en su programa nocturno.

Los rumores sobre una eventual separación entre Magaly Medina y Alfredo Zambrano aumentaron en las plataformas de redes sociales, después de que la comunicadora realizara un viaje a Miami en compañía de una amiga. Además, la conductora de programas de entretenimiento Magaly Medina ha dejado de publicar videos o fotografías junto a su esposo en sus redes sociales, a pesar de que solía compartir contenido con él con regularidad.

Por otro lado, un reportero consultó a Magaly Medina sobre los rumores de distanciamiento con su esposo, Alfredo Zambrano. No obstante, la presentadora de televisión optó por no dar explicaciones.

"No voy a responder a cualquier desconocido que crea saber más sobre mi vida que yo. No siento la necesidad de dar explicaciones cada vez que tengo asuntos que atender fuera del país y que mi esposo no puede acompañarme", sostuvo.

Desmiente distanciamiento de su esposo

Es importante mencionar que los rumores sobre una supuesta separación comenzaron el pasado mes de marzo. En ese momento, Medina viajó a Estados Unidos con una amiga, como quedó evidenciado en sus redes sociales. A raíz de esto, 'Pajita', un conocido creador de contenido, afirmó que la presentadora se había distanciado de su esposo y por eso decidió viajar al extranjero.

"No entiendo de dónde surgen estas especulaciones. El fin de semana me fui a Miami para renovar mi licencia de conducir y el registro de mi coche. No necesito justificar por qué mi esposo no me acompañó, él tenía mucho trabajo. Tenemos confianza mutua. No veo nada extraño en ello", declaró Magaly en entrevista para un medio local.