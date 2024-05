Magaly Medina viajó a Arequipa para celebrar el cumpleaños de su esposo: ¿No habrá programa hoy?

Magaly Medina ha dejado a todos sus fans boquiabiertos. Esta mañana, la popular conductora compartió en sus redes sociales que se fue volando a Arequipa para celebrar el cumpleaños número 52 de su esposo, Alfredo Zambrano. Todos se preguntan: ¿Y el programa de hoy qué?

Magaly Medina viajó a Arequipa

Desde temprano, Magaly Medina no perdió tiempo y subió una foto en su Instagram mostrando la ventana del avión. Ella, su esposo y su hija no se quisieron perder la fiesta en la 'Ciudad Blanca'. Y claro, no podía faltar una cena espectacular en uno de los mejores restaurantes de Arequipa, donde le cantaron el cumpleaños feliz a Zambrano con una torta que se robó todas las miradas.

Pero, ¿qué va a pasar con "Magaly TV La Firme"? La conductora no ha dicho si va a volver a tiempo para su programa de hoy. Se rumorea que podría haber un capítulo grabado para que ella pueda disfrutar de este día tan especial al lado de su amor.

Magaly Medina en Arequipa. (Foto: Instagram)

Cabe señalar que Magaly tiene una fuerte relación con su esposo y está muy enamorada, tanto así que en una charla con la periodista Mávila Huertas confesó que hubiera querido tener un hijo con Zambrano. "Pasa, a mí me pasó, pero a veces es un poco tarde. Claro (el tener un hijo), en la relación con mi esposo, con él sí quise tener un hijo. Lo conocí un poco tarde, ya cuando mi sistema reproductivo no estaba funcionando como yo hubiera querido", dijo con sinceridad.

La tensión con Melissa Paredes

Mientras tanto, Magaly también ha puesto en espera a algunos que querían aprovechar para criticarla. Recientemente, Melissa Paredes le reclamó por hablar de más sobre su boda sin investigar bien.

Magaly fue clara: "Me vine a Arequipa a celebrar el cumpleaños de mi esposo y la verdad que todo el mundo espere y haga su colita, porque hoy no tengo ganas de responderle a nadie, estoy en otras cosas, tengo otras prioridades".

Melissa no se quedó callada y a través de Instagram soltó todo su enojo. Declaró que ni ella ni su pareja tienen interés en dar detalles de su matrimonio, ni en aparecer en el programa de Magaly, aunque los hayan invitado varias veces.