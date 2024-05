¡No aguanta pulgas! Melissa Paredes desmiente a Magaly sobre su boda con canje: "Haz mejor tu trabajo"

Melissa Paredes no pasó por alto los recientes comentarios de Magaly Medina donde crítico su boda con Anthony Aranda revelando que todo se trataría de puro canje, tal y como lo suelen hacer diversos personajes de la farándula.

Es por ello que la modelo lejos de hacerse la loca con las críticas de la popular "Urraca" usó sus redes sociales para mandar un certero mensaje a la periodista y darle escuela para que trabaje mejor.

Con la lengua afilada

Melissa Paredes dentro de poco vivirá uno de los momentos más importantes de su vida tras unirse legalmente con su pareja Anthony Aranda.

La modelo viene realizando todos los preparativos para este día desde los vestidos, invitaciones, comida, local, etc.

Sin embargo, Magaly no dudó en criticar la famosa boda de la influencer dejando entrever que no sería un evento realizado con su propio dinero y que varias marcas han intervenido para que sean parte de este día a cambio de un canje.

Esto enojó a la exesposa de Rodrigo Cuba y no dudó en poner a su sitio a la periodista desmintiéndola en sus redes sociales.

"No me puedo quedar sin decir nada, porque me acaba de llegar un video, donde en el programa de Magaly se inventaron, porque es eso, se inventaron. Yo sé que no te importa mi boda, a mí tampoco me importa tu programa, me han invitado 2 o 3 veces, y tengo las pruebas, a Anthony también, pero no nos interesa, así nos paguen los que nos paguen. Deberías hacer bien tu trabajo e informarte y, por lo menos, que, si te dicen que yo pido canje, pidas las pruebas", empezó diciendo.

Asimismo, la modelo quiso darle cátedra a la periodista de como hacer su trabajo afirmando que sus reporteros no están averiguando cómo se debe y solo están exponiendo información falsa sobre su boda por lo que le recomendó hacer mejor su trabajo.

"Ese lugar no nos gustó para nada, entramos y salimos. A la señorita que dijo todo eso por llamada, ya me enviaron los videos y dice que yo pido canjes, a ver enséñame las pruebas. A la señora Magaly, haz mejor tu trabajo, envía a tus reporteros. Si no te interesa mi boda, no quiero que hables de mi boda", siguió diciendo.

Y eso no fue todo ya que aprovechó para presumir la comunidad de seguidores que tiene en sus redes sociales alardeando de sus millones de fans que si les interesa saber sobre su boda.

"Yo tengo una comunidad de seguidores de 4.5 millones en TikTok y 3.9 millones en Instagram, a quienes sí les importa y me piden que les comparta. No lo comparto para tu programa ni para ninguno", agregó.

Finalmente, Melissa dejó en claro que seguirá publicando los preparativos de su boda así le disguste a otros pues afirmó que son sus redes y ella puede hacer lo que quiera con ellas.

"Y, para terminar, ahora resulta que yo tengo que callarme y ocultar mi felicidad, ja, ja, ja. No, mi amor. Así no soy yo. Ráscate, porque viene más y la que soporte...".

Melissa Paredes aclara rumores sobre su presunto embarazo

La polémica comenzó cuando Melissa Paredes publicó un reel en su cuenta de Instagram que mostraba escenas del día en que se probó su vestido de novia, acompañada de su hija pequeña, fruto de su relación con Rodrigo Cuba, quien prestaba mucha atención a los detalles. Sin embargo, entre los comentarios, un usuario se sorprendió por la apariencia de su vientre y le preguntó directamente si estaba esperando un bebé.





Ante la pregunta de la usuaria en redes sociales, Melissa Paredes no dudó en responderle para descartar los rumores sobre un presunto embarazo y que no se compartan noticias falsas. "No, mi amor. ¡Estoy con mi periodo en este momento!", fue el contundente mensaje de la actriz, acompañada de emojis de risas para dejar en claro que no está embarazada. Con esta declaración, Melissa Paredes puso fin a las especulaciones.

Por otro lado, Anthony Aranda, el futuro esposo de Paredes, expresó su intención de construir una familia con la actriz, también dejó claro que no tienen prisa por hacer realidad este deseo y que actualmente están disfrutando del tiempo con la hija que Melissa tuvo en su relación anterior con el futbolista Rodrigo Cuba.