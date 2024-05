Magaly saca pecho por Alejandra y advierte a su mamá: "Como le puede reclamar a una hija que siempre le ha dado"

La popular Magaly Medina usó unos minutos de su programa para criticar a la señora Verónica Alcalá, madre de Alejandra Baigorria y quién estaría pidiendo una mejor calidad de vida a sus hijos.

La madre de la popular 'Gringa de Gamarra' usó sus redes sociales para hacer un llamado indirecto a sus hijos, esto generó la molestia de la conductora quien no dudó en decirle unas cuantas verdades.

No le perdonó nada

Verónica Alcalá se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que saliera al frente quejándose de sus hijos mediante sus redes sociales.

la madre de la 'Rubia de Gamarra' dejó entrever que venderá su camioneta para subsistir. Además, señaló que sus hijos regalaron una camioneta a su padre y a ella 'no le dieron ni la llanta'.

"Lista para la venta (de la camioneta) sé que estoy sola en esta vida me dediqué a tener hijos son cinco pero en fin me quedan sólo dos chiquitos. El resto, ustedes lo conocen le regalaron el carro al papá y a mí, ni la llanta. Amén y la voy a vender sola porque yo soy mejor que los hombres que piden (...) mujer poderosa, nada me parará, nada me tendrá", fue el confuso mensaje que envió la madre de Alejandra en redes sociales.

Sin embargo, la conductora aseveró que como es posible que una madre le reclame cosas materiales a su hija Alejandra Baigorria quien se ha preocupado por el bienestar de sus padres en todo momento.

"No puedes reclamarle a una hija que toda la vida te ha dado, creo que además la has avergonzado públicamente con esos hechos bochornosos con los que solías aparecer en pantalla. Hace años tenía un programa de aeróbicos", lamentó la conductora.

Por otro lado, lamentó que Verónica haya usado la manipulación y la lástima para llamar la atención de sus hijos y hacerse llamar "mujer empoderada" cuando necesita de sus hijos para poder estar bien.

"Es una lástima que una mujer que dice valerse por sí misma, tenga que llamar la atención de su hija y decirle entre líneas, regálame un carro. Me parece tan patético este tipo de madres tan manipuladoras, quieren manipular a los hijos por el lado de la emoción y hacen sentir tan mal a los hijos", dijo la "Urraca".

Finalmente, lamentó que Alejandra nuevamente este pasando por este momento bochornoso y vergonzoso para su familia ya que es ella quien ha demostrado ser una mujer muy trabajadora y que nada en la vida lo ha conseguido fácil.

"La pobre Alejandra dirá 'qué le pasa a mi mamá, le he dado todo y se victimiza en redes sociales'. Que practique lo que dice, una mujer que lucha, no anda mendigándole nada a los hijos.", concluyó la periodista.

Usuarios critican a mamá de Alejandra Baigorria tras mensajes contra sus hijos

En horas de la tarde del último lunes 6 de mayo, Verónica Alcalá remeció el ambiente de la farándula con una serie de publicaciones en su cuenta oficial de Instagram. En estos posts en la mencionada red social, la madre de Alejandra Baigorria arremetió en contra de la propia "Gringa de Gamarra" y sus demás hijos, asegurando que la han dejado sola "una vez más".

El primero de los mensajes vino acompañado de un video en el cual muestra a su madre, quien ha estado hospitalizada debido a su delicado estado de salud. Ante esto, Verónica Alcalá deja entrever que ninguno de sus hijos se ha hecho presente para velar por la salud de su abuela.

Eso no es todo, porque horas después empezaron los ataques directo en contra de sus hijos. Verónica Alcalá publicó una serie de videos de una camioneta, la cual se encontraba en reparación para luego pasar a ser vendida. En estos videos, la mamá de la prometida de Said Palao atacó a sus "herederos" y aseguró que la han dejado completamente sola.

Esta serie de publicaciones desató gran controversia en contra de Verónica Alcalá. Muchos usuarios en redes sociales la acusaron de ser malagradecida, ya que no es la primera vez que levanta serias acusaciones en contra de sus hijos.

"Póngase a trabajar en vez de estar pidiendo a sus hijos que la mantengan. Que fresca", "Es media rara esa señora", "Un psiquiatra para ella urgente", "no quiera dárselas de pobrecita", "Alejandra Baigorria no merece pasar por esta vergüenza pública" , señalaron los cibernautas en redes.

Hasta el momento Alejandra Baigorria ha preferido guardar silencio y no opinar sobre las recientes declaraciones de su madre en contra de ella y de sus hermanos.