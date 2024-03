Said Palao reclama a Alejandra Baigorria por quitarse su anillo de compromiso en EEG: "Así no es"

Said Palao y Alejandra Baigorria están en el ojo del huracán. Sucede que Alejandra asistió al trabajo de Said Palao: "Esto es Guerra" como conductora invitada. Allí se quitó el anillo de compromiso en vivo. Y ante esto esto Said le reclamó en su hogar. ¿Qué dijo?

Said Palao no se queda callado ante el desplante de Alejandra Baigorria en EEG

Según su agencia de representación, Alejandra Baigorria y Said Palao tiene planes de casarse en abril de 2025, pero recientemente protagonizaron un momento de tensión en el set de "Esto es Guerra" que ha dejado a todos boquiabiertos.

Resulta que Alejandra Baigorria, quien fue invitada como conductora al programa, sorprendió a todos al quitarse el anillo de compromiso que Said le había dado. Esto lo hizo como una muestra de descontento.

Historia de Said Palao. (Foto: Captura de pantalla)

Pero, ¿cómo reaccionó Said ante este inesperado gesto? Con una respuesta contundente. Una vez que llegaron a casa, Said confrontó a Alejandra por menospreciar el símbolo de su amor frente a las cámaras, expresando su disgusto.

"Así que te sacas el anillo. Me chancaste, quemas rápido, que no se que cosa. Así no es, en todos lados me tienes que defender", manifestó Said con evidente molestia mientras grababa a Alejandra.

La excusa de Alejandra Baigorria

Sin embargo, Alejandra intentó apaciguar los ánimos explicando que su acción era parte del show y que ella simplemente estaba apoyando a los "combatientes" en el programa. Pero la reacción de Said no se hizo esperar.

"No me lo saqué amor, era una bromita. Yo tenía que defender a los combatientes. Amor ya estamos en la casa y ahora paso a ser tu novia (...) Solo fue por un día porque no me van a volver a llamar, al menos un día", dijo Baigorria entre risas.

Entre risas, Alejandra trató de calmar la situación, pero Said continuó bromeando sobre posibles cambios en sus sentimientos hacia ella. Parece que hubo un poco de tensión en el aire.

Sin embargo, Said Palao continuó con sus reclamos y bromeó con supuestos cambios en sus sentimientos hacia ella. "Si ya no te quiero", expresó.

A pesar de este episodio, parece que la relación entre Said y Alejandra sigue en pie. Solo fueron pequeñas chispas en el set de televisión. Así que, no hay de qué preocuparse. La boda sigue en marcha y el amor entre Said y Alejandra parece estar más sólido que nunca. Estaremos al tanto de las últimas actualizaciones de esta pareja explosiva en el mundo del espectáculo. ¡Hasta la próxima!