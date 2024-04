Mánager de Cande Lecce, presunta 'amante' de Tinelli, revela detalles del romance: "Seguían hasta diciembre"

Agustín Longueira, el representante de Cande Lecce, se comunicó con los productores de 'América hoy' para ofrecer más información sobre la presunta relación sentimental entre Marcelo Tinelli y la influencer argentina. Y es que la influencer Cande Lecce había revelado hace unos días que tuvo un amorío con Marcelo Tinelli cuando él estaba iniciando su relación con Milett Figueroa.

Ahora, es el mánager quien brindó más datos al respecto volviendo a generar el interés público en la pareja. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Mánager de Cande Lecce se pronuncia

En el más reciente programa de América Hoy, Agustín reveló que Cande y Marcelo tuvieron una relación hasta fines del año 2023, mes en el que Tinelli aún mantenía un romance con Milett Figueroa: "Ella seguía hasta diciembre con él". Las revelaciones tomaron por sorpresa a los conductores y al público televidente, pues día tras día se conoce más datos sobre esta polémica relación.

Además, contó que Lecce y Tinelli aún mantuvieron contacto hasta principios de 2023: "(Cande) tiene conversaciones hasta enero y febrero con él, tiene llamadas, mensajes". Por último, indicó que la influencer argentina no tiene inconvenientes en soltar los chats y llamadas a la prensa: "No tiene problemas, si tiene que mostrarlo en vivo, los muestra, no tiene problema".

¿Marcelo Tinelli le fue infiel a Milett Figueroa?

Si anteriormente se mencionaba la posibilidad de problemas entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, ahora su vínculo podría estar amenazado porque una modelo argentina ha compartido con los medios de comunicación de su país que tenía encuentros con el presentador de televisión mientras él estaba involucrado con la actriz peruana.

En el programa 'Socios del Espectáculo' de El Trece, Candelaria Lecce mencionó que su supuesto romance con Marcelo Tinelli habría comenzado en mayo de 2023 y se prolongó hasta diciembre del mismo año. Durante este período, Tinelli habría iniciado su relación con Milett Figueroa.

"Empezamos a salir desde mayo del año pasado y no sé si puedo decir fecha, pero fue hasta diciembre", confesó la bella modelo un poco tímida al reportero del canal argentino. Después, mencionó que cuando Marcelo oficializó su relación con Milett, se sintió muy afectada y llegó a pensar que todo terminaría entre ellos; sin embargo, le aseguró que su vínculo con la modelo peruana era parte de un espectáculo para mantener el interés de la audiencia en el 'Bailando 2023'.

"Fue una situación muy difícil, pero entendí que fue parte del show". El periodista le repreguntó si él (Marcelo) le decía que era parte del show y todo era para el programa. Y la rubia lo afirmó: "Sí, eso me decía. Me daba la intuición a mí como mujer y también lo que veía", indicó. Ahora con las declaraciones de su mánager, la relación entre Tinelli y Figueroa volvería al ojo de la tormenta.