Marcelo Tinelli le habría sido infiel a Milett Figueroa con influencer Cande Lecce: "Fui a su departamento"

Los medios de comunicación vuelven a dirigir su atención hacia el presentador de televisión Marcelo Tinelli y la modelo Milett Figueroa, en esta ocasión debido a las afirmaciones de una joven influencer llamada Cande Lecce, quien compartió haber mantenido una relación sentimental con el empresario mientras este iniciaba su romance con la ex participante de reality.

Las fuertes declaraciones de la joven influencer no pasaron desapercibidas por la prensa local y la pareja vuelve a estar en el ojo público. Conoce más detalles en la siguiente nota.

¿Marcelo Tinelli le fue infiel a Milett Figueroa?

Si ya se hablaba de una posible crisis entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, ahora su relación podría estar en riesgo debido a que una modelo argentina ha revelado a los medios de su país que mantenía encuentros con el presentador de televisión mientras este estaba con la actriz peruana.

Candelaria Lecce compartió en el programa 'Socios del Espectáculo' del canal El Trece que su presunta relación amorosa con Marcelo Tinelli habría comenzado en mayo de 2023 y se extendió hasta diciembre del mismo año, período durante el cual el conocido 'Cabezón' inició su romance con Milett Figueroa.

"Empezamos a salir desde mayo del año pasado y no sé si puedo decir fecha, pero fue hasta diciembre", confesó la bella modelo un poco tímida al reportero del canal argentino. Después, mencionó que cuando Marcelo oficializó su relación con Milett, se sintió muy afectada y llegó a pensar que todo terminaría entre ellos; sin embargo, le aseguró que su vínculo con la modelo peruana era parte de un espectáculo para mantener el interés de la audiencia en el 'Bailando 2023'.

"Fue una situación muy difícil, pero entendí que fue parte del show". El periodista le repreguntó si él (Marcelo) le decía que era parte del show y todo era para el programa. Y la rubia lo afirmó: "Sí, eso me decía. Me daba la intuición a mí como mujer y también lo que veía", indicó.

"Cuando se conoció públicamente la relación con Milett, fue todo medio raro, yo nunca creí en esa relación. Luego que se conoció (la relación de Milett y Marcelo) nos seguíamos mensajeando", afirmó.

"Me prometió ingresar a Bailando"

Candelaria Lecce también compartió que el presentador de televisión continuaba enviándole mensajes cariñosos, asegurándole que pronto se uniría al reality de baile que él estaba conduciendo en 2023, donde Milett Figueroa también había participado.

"Él (Tinelli) me prometió, recuerdo que estaba sentada en su sillón de su casa y me miró a los ojos y me dijo que yo le hacía recordar cuando era joven. Tuve que dejar un departamento y un trabajo estable, todo por la ilusión de que me dé una mano en lo artístico para ingresar al Bailando", indicó la rubia mujer sobre Marcelo Tinelli.