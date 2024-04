Marcelo Oxenford se pronuncia sobre 'mala' relación con su hija Juliana: "No me juzgo"

Marcelo Oxenford, el famoso actor y padre de la reconocida periodista Juliana Oxenford, se pronunció sobre las polémicas declaraciones de su hija en una entrevista reciente. Juliana había expresado que su padre no le brindó el amor y la protección que necesitaba durante su crecimiento. Ante ello, Marcelo brindó algunas palabras.

Marcelo Oxenford sobre su 'mala' relación con su hija Juliana

Marcelo Oxenford, reconocido actor y padre de la famosa periodista Juliana Oxenford, fue abordado por las cámaras de "Amor y Fuego" tras las polémicas declaraciones de su hija en el podcast de Renzo Schuller. En este espacio, Juliana expresó que su padre no le brindó el amor y la protección que necesitaba durante su crecimiento, generando revuelo en el mundo del espectáculo.

Al ser consultado sobre el tema, Marcelo respondió con claridad: "No hablo de ese tema... es una cosa que ya pasó. Yo no me juzgo, mi familia me quiere, mis hijos me quieren, tengo una buena mujer". Con estas palabras, dejó en claro su postura y prefirió no profundizar en el asunto, enfocándose en el apoyo que recibe de su entorno familiar.

Estas declaraciones de Marcelo Oxenford surgen luego de las críticas públicas de su hija Juliana, quien ha expresado en varias ocasiones su distanciamiento con su padre. A pesar de las diferencias familiares, Marcelo enfatizó que su prioridad es mantener el amor y el apoyo de sus seres queridos.

Yvonne Frayssinet y Lucía Oxenford comentan al respecto

Por otro lado, Yvonne Frayssinet, la esposa de Marcelo Oxenford, también se pronunció al respecto, mostrando su pesar por la situación entre su esposo y su hija. "Me da pena que ella esté afectada o que otras personas se afecten. Yo vivo mi vida, tengo muchas cosas qué hacer y en qué pensar y lo positivo es lo que más me jala. Ojalá que esas cosas se arreglen", comentó la actriz de "Al Fondo Hay Sitio".

Lucía Oxenford, media hermana de Juliana, prefirió mantenerse al margen de la polémica familiar, pero reconoció que en todas las familias existen problemas. "Yo de ese tema no hablo, todo lo que sea familiar prefiero mantenerlo dentro de mi cápsula familiar. Todas las familias tienen problemas, todos los hermanos se pelean", mencionó la también actriz.

Juliana Oxenford, conocida por su franqueza al hablar sobre su vida personal, ha sido directa al expresar sus sentimientos y experiencias en público, generando gran atención en los medios y el público en general.

Esperamos que con el tiempo, esta situación entre Marcelo y Juliana Oxenford pueda resolverse de manera positiva y que puedan encontrar la reconciliación. Mientras tanto, estaremos atentos a cualquier novedad que surja en esta historia familiar que ha captado la atención de todos.