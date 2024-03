Yvonne Frayssinet marca distancia de polémica entre Marcelo y Juliana Oxenford: "Yo vivo mi vida"

A la actriz Yvonne Frayssinet se le preguntó sobre la controversia entre su esposo Marcelo Oxenford y su hija Juliana, después de que la periodista revelara que su padre no la quiere y que no tienen ninguna relación con ella. A pesar de dejar en claro que le apena esta situación, la actriz enfatizó que ella está centrada en sus proyectos.

Recordemos que en una anterior ocasión, la periodista Juliana Oxenford reveló que no tiene una buen relación con su padre. Incluso, sostuvo que el actor no la ama y que pasó gran parte de su vida sin él. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Yvonne Frayssinet habló sobre la polémica entre Marcelo Oxenford y Juliana

La conocida intérprete del personaje 'Madame' en AFHS destacó que lamenta que Juliana Oxenford se sienta afectada, pero que ella está enfocada en sus propios asuntos y su vida.

"Eso está superado, no me afectan esas cosas, pero si me da pena que ella este afectada por eso (...) Yo vivo mi vida y tengo muchas cosas que hacer y en pensar, lo positivo siempre me jala", sostuvo tajante a Amor y Fuego. Sin embargo, reveló que le gustaría que los problemas se solucionen. "Ojala esas cosas se arreglen porque me gustaría mucho que se arreglen", sostuvo la actriz, quien celebró sus 50 años de carrera artística.

Por su parte, Marcelo Oxenford también fue abordado por la prensa, pero se negó a hablar sobre su relación con Juliana. "No me interesa, yo no hablo esas cosas", dijo.

¿Qué fue lo que dijo la periodista?

En una entrevista, la periodista Juliana Oxenford reveló detalles de cuál era la relación con su padre Marcelo Oxenford. Por tal motivo, ella dejó en claro que no hay ningún tipo de acercamiento con el actor. Incluso, la periodista dijo que él no la amaba y que no tienen ningún interés en ella.

"María sí lo conoce, pero no lo ve. Lo ha visto en cumpleaños y yo le he dicho que es su abuelo. Pero no le da mucha bola porque no hay Navidad que llame. A Mateo se lo cruzó una vez, pero no le interesa, como no le intereso yo. Aprendí a vivir con eso", agregó la periodista.

"Lo natural sería que todos los padres amen a sus hijos, pero hay padres que no aman a sus hijos. Es lo que me tocó. Tengo hermanas que me aman. Me quiere mucha gente, tengo el amor de mi familia y lo más grande que tengo que son mis hijos", mencionó en la entrevista.