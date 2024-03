María Pía Copello se alarmó por el debut de su hijo en el rally de automovilismo: "¡Me muero!"

La popular conductora de televisión, María Pía Copello, fue sorprendida gratamente este fin de semana al presenciar el debut de su hijo en el mundo del rally junto a su esposo Samuel Dyer. La noticia tomó por sorpresa a Copello, quien expresó su emoción diciendo: "Me muero".

María Pía Copello se alarmó por el debut de su hijo en rally de automovilismo

El domingo pasado, María Pía Copello fue vista en Cañete, lejos de las luces de la televisión, brindando apoyo a su esposo Samuel Dyer, quien regresaba al mundo del rally después de casi dos décadas. Lo que Copello no esperaba era ver a su hijo debutar como copiloto en este apasionante deporte.

En una entrevista con 'Automóvil Club Peruano', María Pía Copello compartió sus impresiones sobre esta nueva aventura de su familia. Al ser preguntada por su reacción ante el debut de su hijo, Copello expresó: "La verdad que no sabía. Me ha dado una sorpresa. ¡Casi me muero!". Sus palabras reflejan claramente su emoción y asombro ante la noticia inesperada.

El hijo de María Pía, Samuel Dyer Jr., también se pronunció al respecto, confesando que hablar con su madre sobre su deseo de ser copiloto fue un poco complicado. Sin embargo, aseguró que ambos se comprometieron a disfrutar al máximo esta nueva experiencia. "Hablar con mi mamá fue complicado, pero le prometimos que venimos a vacilarnos más que todo, no tanto a ganar", afirmó.

Magaly Medina estuvo presente

La noticia del retorno de Samuel Dyer al automovilismo, acompañado de su hijo como copiloto, fue recibida con gran entusiasmo por parte de la familia y amigos. Incluso, Magaly Medina, reconocida figura de la televisión peruana, estuvo presente en la competencia para brindar su apoyo. A través de sus redes sociales, compartió videos animando a la dupla padre e hijo.

María Pía Copello, conocida por su carisma y espontaneidad en la pantalla, reveló que esta nueva aventura despertó en ella sentimientos encontrados. "Llegué a sentir temor, pero me siento más confiada, porque veo bastante seguridad en el manejo, creo que están con un buen team", comentó. Su apoyo incondicional a su esposo e hijo es evidente, a pesar de los riesgos ligados al deporte.

Samuel Dyer, por su parte, expresó su emoción por volver a las pistas después de tanto tiempo, especialmente por hacerlo junto a su hijo. "Estoy muy entusiasmado, muy contento porque voy a hacerlo con mi hijo", dijo. Además, dejó claro que el objetivo principal no es ganar, sino disfrutar plenamente de la experiencia.

La historia de María Pía Copello y su familia en el mundo del automovilismo representa una conexión especial entre padre e hijo, así como un ejemplo de apoyo y unidad familiar. Aunque la competencia apenas comienza, ya ha dejado una marca indeleble en el corazón de todos los involucrados.El rally ha sido testigo de una nueva y emocionante etapa en la vida de la familia Copello-Dyer.