María Pía Copello fulmina a Christian Cueva por quejarse de entrevista: "No hables más y dedícate al fútbol"

La farándula peruana sigue ardiendo con el enfrentamiento entre María Pía Copello y Christian Cueva. Todo comenzó cuando el futbolista criticó la entrevista que le hizo la conductora en el programa "Mande quien mande", afirmando que fue cortante y no le permitió hablar adecuadamente. Ante ello, María Pía no se quedó callada.

María Pía Copello, lejos de quedarse callada, respondió con firmeza y explicó su versión de los hechos: "Se le preguntó lo necesario, lo que creímos conveniente en ese momento, lo que además alcanzaba en la pauta. No entiendo la queja. Hoy habló en otro programa".

La conductora también dejó claro que no veía necesario que Christian Cueva continuara hablando sobre su situación personal en televisión: "No podíamos tampoco tener una entrevista más larga y por el tipo de programa nos pareció suficiente".

El conflicto entre ambos se intensificó cuando María Pía Copello sugirió que Cueva debería centrarse en aspectos más importantes: "Te voy a dar un consejo: No hables más, dedícate a recuperar tu nivel futbolístico que los hinchas queremos ver y dedícate a recuperar a tu familia".

María Pía no se quedó callada y siguió con su contundente mensaje en vivo: "Este es un consejo, no me lo has pedido pero ya está. Si quieres hablar más porque te provoca, el lunes te esperamos aquí. Nosotros te seguimos preguntando, seguimos escarbando pero nos parece innecesario".

Christian Cueva se queja de entrevista de Copello

El futbolista Christian Cueva ha sacudido el mundo del espectáculo con una entrevista en el programa "América Hoy". Pero eso no es todo, antes de entrar en los detalles de su relación con la cantante Pamela Franco, lanzó duras críticas a María Pía Copello.

Christian Cueva expresó su malestar en "América Hoy": "Primero que nada no debería estar en este tema de dar entrevista a un programa de espectáculos porque no es mi lugar (...) Quise hablar en otro programa, pero me sentí muy cortante conmigo, fue cortante".

La tensión entre la presentadora y el futbolista ha generado reacción en la audiencia, que ahora espera la posible respuesta de Christian Cueva en los próximos días. La farándula peruana sigue regalándonos sorpresas que mantienen a todos pegados a sus pantallas. ¡No te pierdas ni un detalle de este enfrentamiento mediático!