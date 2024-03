María Pía Copello es invitada al lanzamiento del nuevo álbum de Shakira: "Estoy muy contenta"

La popular conductora de televisión, María Pía Copello, está en la cima de la emoción al recibir una invitación muy especial: ser parte del lanzamiento oficial del nuevo álbum de Shakira. Este gran evento musical ha desatado la emoción de la figura pública, quien ya está pensando en cada detalle de su participación.

María Pía Copello recibió una emocionante noticia: fue seleccionada como invitada exclusiva para el lanzamiento del nuevo álbum de Shakira. Este importante evento musical ha generado un gran revuelo entre los seguidores de ambas figuras.

En su programa "Mande quien Mande", María Pía compartió detalles sobre su participación en el lanzamiento del disco "Las mujeres ya no lloran" de la cantante colombiana Shakira. El álbum, compuesto por 16 canciones y con colaboraciones de renombrados artistas, promete ser un éxito rotundo.

María Pía no pudo ocultar su emoción al recibir la noticia de su invitación al evento de Shakira. En sus propias palabras, expresó: "Efectivamente estoy invitada y no lo puedo creer. Estoy más nerviosa que Shakira, no sé si seré la única peruana invitada, pero estoy muy contenta. Tengo una admiración especial por Shakira".

La conductora también compartió sus inquietudes sobre su atuendo para el evento, revelando que ha convocado a expertos en moda para ayudarla a elegir el look perfecto. "No sé lo que me voy a poner, por eso, el programa ha convocado a los mejores asesores que ya están en el estudio", comentó Copello.

María Pía Copello enfrentó críticas tras su entrevista a Pamela Franco

Esta noticia llega en un momento importante para María Pía Copello, quien recientemente enfrentó críticas por su entrevista a Pamela Franco en su programa.

Sin embargo, María Pía defendió su labor diciendo: "Ayer fue la entrevista con Pamela Franco, se le formularon todas las preguntas y ella contestó también todas las preguntas, no ha sido una entrevista fácil para mí, pero debo de reconocer que sí, se abordaron todas las cosas que el público quería conocer y así fue".

La presencia de María Pía Copello en el lanzamiento del nuevo álbum de Shakira no solo demuestra su influencia en el mundo del entretenimiento, sino también su pasión por la música y su compromiso con su audiencia. Este evento promete ser un momento inolvidable tanto para la conductora peruana como para todos sus seguidores.

Con esta invitación exclusiva, María Pía se suma a la lista de personalidades destacadas que estarán presentes en el evento de Shakira, y su presencia seguramente generará gran expectativa entre los fanáticos de ambas artistas. Sin duda, este será un momento para celebrar y disfrutar de la música en compañía de dos grandes figuras del espectáculo.