Mariella Zanetti lanza indirecta a Natalie tras polémica con Ethel: "Ve con las que no son tus amigas"

En el siempre vibrante mundo del entretenimiento peruano, Mariella Zanetti ha sabido cómo captar la atención una vez más. En una reciente entrevista con el programa "Estás en todas", la exvedette no solo habló de su vida y carrera sino que aprovechó para enviar un mensaje nada sutil a Natalie Vértiz, en un contexto donde los rumores de enfrentamientos entre Natalie y Ethel Pozo están a la orden del día.

Mariella Zanetti manda picante indirecta a Natalie Vértiz

En medio de la polémica que ha estado rondando entre Natalie Vértiz y Ethel Pozo, Mariella Zanetti no perdió la oportunidad de lanzar una pícara indirecta durante una entrevista.

Durante la promoción de su obra teatral 'Grandiosas', que cuenta con la participación de destacadas figuras como Mónica Torres y Marisol Aguirre, Zanetti lanzó una invitación que no pasó desapercibida: "No saben la comedia que estamos preparando, ya puedes comprar sus entradas. Natalie, tú puedes ir con todas tus amigas y con las que no son tus amigas invítalas igual", expresó entre risas.

Esta declaración surge en medio de una controversia mediática que ha involucrado a Vértiz y Ethel Pozo, marcada por comentarios cruzados sobre la vida lujosa y las presuntas hipocresías entre ellas. Vértiz recientemente hizo una broma sobre Ethel al notar su reacción al ver la casa de Jefferson Farfán: "Oye bien graciosa Ethel cómo se sorprende con la casa de La Foca, cuando su casa es del mismo tamaño creo".

Además, Vértiz sugirió que Ethel no es ajena a disfrutar de ciertos privilegios, lo que ha alimentado aún más los rumores y comentarios entre los fans y seguidores de ambos bandos: "He estado escuchando a Ethel que no va a Disney, que no paga fast pass, claro que paga, ella paga mega pass, pasa directo en las filas de Disney. Ya me he dado cuenta, ya me he dado cuenta, amiga, ¿cómo te haces no? Qué chistosa mi amiga Ethel".

Estos comentarios, ¡que era una broma!, no fueron tomados bien por Ethel Pozo, quien salió a decir que había escuchado mentiras en su contra. Además, de argumentar que había terminado su amistad con el esposo de Natalie. Con comentarios después en redes sociales, un video en su auto retractándose, el público le dio la razón a Natalie.

La obra de Mariella Zanetti

Las palabras de Zanetti no solo sirven como una forma de promover su obra sino que también muestran su habilidad para mantenerse relevante en la farándula, utilizando la ironía y el humor en un momento donde el drama entre Natalie y Ethel ha captado la atención del público.

'Grandiosas', según Zanetti, promete ser más que una obra de teatro; se perfila como un evento donde el espectáculo y la realidad se entrecruzan, brindando a los espectadores una noche de entretenimiento y, quizás, de sutiles verdades entre líneas.

Con entradas ya a la venta, no sería sorprendente ver a Natalie y su círculo cercano entre el público, dando pie a nuevas historias y anécdotas que seguramente serán material de primera para futuros programas y noticias de farándula.

Así, en un entorno donde las líneas entre la vida personal y pública se difuminan constantemente, figuras como Mariella Zanetti saben cómo jugar sus cartas, invitando no solo a un espectáculo de teatro, sino a un acto de presencia mediática que pocas sabrían gestionar con tanto aplomo.