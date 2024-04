¡Más unidos que nunca! Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte entierran rumores de presunta crisis

Paolo Guerrero y su pareja brasileña, Ana Paula Consorte, fueron vistos juntos mostrando su amor durante la presentación del futbolista como embajador de una marca, lo que parece haber disipado los rumores sobre una posible crisis en su relación y un distanciamiento con su suegra 'Doña Peta'.

De esta forma, la pareja deja atrás los rumores de una supuesta crisis, pues se mostraron más unidos que nunca durante el evento. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte más unidos que nunca

A pesar de la presencia de varias cámaras, Ana Paula Consorte no vaciló en darle un beso a Paolo Guerrero durante el evento al que asistieron juntos, sorprendiendo a todos y provocando que este tierno momento se volviera viral en las redes sociales.

La empresa Dolocordralan decidió asociarse con Paolo Guerrero y organizar un evento público, al cual asistió el emblemático futbolista junto con Ana Paula Consorte. Ahora, Guerrero es la imagen de la marca, por lo que diversos medios de comunicación fueron invitados al evento.

Durante la sesión de fotos del evento, Paolo Guerrero no titubeó en aparecer junto a su pareja, Ana Paula Consorte, ante la presencia de varios medios de comunicación. En un momento dado, la modelo le dio un beso al padre de sus hijos, lo que generó risas y aplausos entre los presentes.

Niega distanciamiento con Doña Peta

Recientemente, en el programa 'Amor y Fuego', la modelo brasileña mencionó brevemente que no hay ninguna distancia con 'Doña Peta' y que no hay razón para ello. "No, no hay distanciamiento, todo bien. todo muy bien ¿distanciamiento por cuál motivo? No hay distanciamiento, estoy en casa de doña Peta, cómo va a haber distanciamiento", señaló.

Mientas que en 'América Hoy', 'Doña Peta' dijo: "Yo estoy con lo que mi hijo quiere, yo no le puedo poner una esposa". Las especulaciones sobre un posible distanciamiento entre la suegra y la nuera surgieron a raíz de algunas publicaciones y comentarios que hicieron cada una por separado en redes sociales y televisión. Incluso, a pesar de encontrarse en el mismo lugar, como en los encuentros amistosos de la selección peruana en nuestro país, no se las veía juntas, sino que cada una estaba en diferentes lugares.

A pesar de ello, la modelo brasileña y madre de los hijos de Paolo Guerrero ha decidido aclarar todos estos rumores de una vez por todas asegurando que lleva una muy buena relación con su suegra Doña Peta.