Mávila Huertas reveló el doloroso motivo por el cual renunció a tener hijos: "Ya tomé la decisión de no tenerlos"

La comunicadora Mávila Huertas reveló que hace algún tiempo optó por preservar sus óvulos con la intención de construir una familia junto a su exmarido Roberto Reátegui, sin embargo, ese plan no se concretó. En la actualidad, tiene la intención de donar sus óvulos a alguien más que anhele ser madre.

De esta forma, narró que tuvo grandes deseos de ser madre con su expareja. No obstante, las cosas no salieron como las planeó. Es importante recordar que la presentadora fue objeto de críticas debido a ser captada en una situación comprometedora con Roberto Reátegui. En ese momento, la prensa no estaba al tanto de que su relación con Mónica Delta había llegado a su fin, lo que llevó a que fuera etiquetada como 'la amante'. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Mávila Huertas renunció a ser madre

Durante una entrevista con Magaly Medina, la presentadora de noticias discutió por primera vez no solo su vínculo con la expareja de Mónica Delta, sino también sus deseos de ser madre, los cuales abandonó con el tiempo debido a una dolorosa situación relacionada con su exesposo.

"Yo ya tomé la decisión de no tener hijos. En algún momento, mi hermano me dijo 'oye flaca, ten un hijo y ya'. La única vez que me provocó con muchas ganas ser mamá fue cuando estuve con Roberto. Estaba muy enamorada de mi esposo, quería tener un hijo con él, de él", se sinceró Mávila Huertas.

La presentadora mencionó que su deseo inicial era tener un hijo con su expareja, pero después de su divorcio, optó por no hacerlo. "Quería que fuera ese niño al que tú ves y dices 'le veo rasgos míos y suyos', quería esa maternidad. No era maternidad por tener un hijo y ya, yo quería tener un hijo de Roberto Reátegui y no se dio", reveló la periodista.

Congeló sus óvulos

La presentadora de noticias mencionó que no tiene una idea clara sobre qué hacer con los óvulos que ya tiene congelados, aunque considera la posibilidad más distante de donarlos a un banco para que estén disponibles para quienes deseen formar una familia.

"¿Tú crees que habrá quien quiera un óvulo de Mávila? No tengo la menor idea de qué voy a ser. Son lindos mis óvulos. (Poner sus óvulos en un banco de óvulos) Es lo que he pensado hacer", dijo Mávila Huertas en su entrevista con Magaly Medina.