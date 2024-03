Magaly Medina revela que intentó tener un hijo con Alfredo Zambrano: "Lo conocí un poco tarde"

Magaly Medina confesó que quiso tener un hijo con su actual esposo Alfredo Zambrano. Juntos llevan un matrimonio que resalta en la farándula peruana. Por eso, y el amor que le tiene Magaly a su esposo, quiso darle un hijo. Pero eso no fue posible por una importante razón.

Magaly Medina reveló que intentó quedar embarazada de Alfredo Zambrano

En una conversación íntima y reveladora, la famosa presentadora Magaly Medina abrió su corazón sobre su deseo de convertirse en madre junto a su esposo, Alfredo Zambrano. Cabe resaltar que Magaly tiene un hijo llamado Gianmarco Mendoza Medina, fruto de su matrimonio pasado con Marco Mendoza.

Durante una reciente entrevista en su programa "Magaly TV La Firme", Magaly Medina recibió a su colega Mávila Huertas para hablar sobre diversos temas, incluyendo la maternidad. En un momento emocionante, Magaly compartió sus sentimientos sobre la posibilidad de tener un hijo con su esposo.

Magaly confesó: "En la relación con mi esposo, con él sí quise tener un hijo. Lo conocí un poco tarde, ya cuando mi sistema reproductivo no estaba funcionando como yo hubiera querido". Esta revelación sorprendió a muchos seguidores de la presentadora, quienes desconocían este deseo profundo de formar una familia.

Días antes, la reconocida presentadora había desmentido los rumores de una supuesta crisis matrimonial con Alfredo Zambrano, afirmando que su relación está más sólida que nunca. A pesar de los rumores que circularon en redes sociales, Magaly aseguró que están juntos y felices.

Mávila Huertas también quiso ser madre

Por otro lado, Mávila Huertas también compartió sus propias experiencias sobre la maternidad durante la entrevista. Aunque en algún momento había considerado la posibilidad de ser madre y había congelado sus óvulos, ahora ha descartado completamente esa idea.

Mávila afirmó: "No tengo ninguna duda al respecto, pero ya he tomado la decisión de no tener hijos". Esta declaración sincera refleja la determinación de Mávila de enfocarse en otros aspectos de su vida, dejando atrás el sueño de la maternidad.

La conversación entre Magaly Medina y Mávila Huertas ofreció a los espectadores una visión más íntima de la vida personal de estas destacadas figuras de la televisión peruana. A través de sus palabras, demostraron que, a pesar de las presiones y expectativas externas, cada uno tiene el derecho de tomar decisiones sobre su vida y su familia.

En resumen, la confesión de Magaly Medina sobre su deseo de ser madre y su amor por Alfredo Zambrano, junto con las reflexiones de Mávila Huertas sobre la maternidad, nos dejó a todos con una mirada más profunda hacia estas dos personalidades de la farándula.