"Me hacen quedar como dolida": Yiddá Eslava revela porqué no quiere declarar para Magaly

Yiddá Eslava continúa generando polémica en los medios de comunicación y es que esta vez los reporteros de Magaly contactaron a la Cris para que pueda brindar algunas declaraciones sin embargo expresó su molestia con la producción de la "Urraca" y nosotros en exponer sus motivos.

Al parecer la actriz afirmó que el programa de espectáculos de Magaly Medina la ha dejado malvada luego de dar declaraciones en su programa e incluso se logró que la han dejado como una dolida y celosa lo cual rechaza tajantemente.

Molesta con producción de Magaly

Yiddá Eslava se comunicó con el programa de Magaly TV la firme y dejó en claro los motivos por los que ya no quiere brindar más declaraciones para el programa de Magaly asegurando que el programa La ha dejado como una celosa y dolida cuando esa no fue su intención cuando les brindó las primeras declaraciones.

Como se recuerda inicialmente Yiddá tuvo fuertes palabras para la reportera de la conductora a quien incluso aseveró que se había metido en su relación motivo por el cual entendía que no había salido ningún ampay de Julián debido a la cercanía de la reportera con Magaly.

"Ella todavía se ha quedado dolida y sigo pensando que cuando ella ve el beso de él con la reportera o así fuese sido otra mujer ella hubiera reaccionado igual porque habían estas cosas no resueltas", dijo inicialmente Magaly.

Declaraciones de Yiddá

Asimismo, Magaly aclaró que fue Yiddá quién tuvo fuertes palabras en contra de la reportera por lo que ella se vio en la obligación de sacar cara por su trabajadora ya que era totalmente falso que se habían transmitido en una relación pues tenía las pruebas de que tanto su reportera Priscila Mateo como Julián se habían conocido a fines del año pasado y recién mantuvieron una comunicación más cercana a inicios de año.

"Te voy a decir el porqué de mi molestia con el programa ustedes fueron el primer medio que declaré y una de las primeras cosas a las que fui sumamente enfática fue en aclarar que Priscila no había tenido nada que ver con mi ruptura", respondió Yiddá al reportero de Magaly.

Incluso la actriz afirmó que habían editado sus declaraciones con la intención de hacerla quedar como una dolida lo que le disgustó totalmente.

"Han seguido insistiendo con la versión de que yo doy a entender que ella se metió en mi relación y es totalmente falsa yo a ella no la conozco quizás algún día lo haga y no quiero que existan mal entendidos y más asociados a algo que no dije", aclaró.

"Acá nosotros no hemos seguido insistiendo con la versión de que ella da a entender que se metió en tu relación porque ella luego corrigió cuando se dio cuenta de la burrada que estaba diciendo cuando se la aclaramos bien ella también se retractó", dijo Magaly.

Y es que la conductora a severo que Yiddá recién ha cambiado de opinión sobre la reportera y ya no la señala como quien se metió en su relación contradiciéndose con sus primeras declaraciones en el programa donde afirmó Julián le habría sido infiel con Priscila.

"En ningún momento es educada la hace quedar pésimo le hace quedar como una cualquiera que se metió en su relación eso es lo que hizo las primeras declaraciones acá no hemos alterado nada", refutó la conductora.

Cabe resaltar que Julián actualmente sigue manteniendo su relación con Priscila Mateo y el día de ayer afirmó que no quiere que la ataquen más en redes.

Yiddá EXPONE a padres de Julián y revela que le pidieron no exponer la infidelidad del argentino

pese a que en un inicio el papá de Julián Zucchi había aseverado que su hijo no había sido infiel, Yiddá Eslava lo desmintió tajantemente. La guionista de la trilogía "Sí, mi amor" señaló que no solo el papá del argentino, sino también su mamá, se comunicaron con ella para que no exponga la infidelidad.

Los progenitores de Zucchi hicieron hincapié en los auspicios que podrían perder y, a su manera, amedrentaron a Yiddá Eslava, quien ahora ya no se calla nada y decidió exponerlos en "Amor y Fuego".

"Les voy a contar todo (...). Cuando nosotros recién terminamos, yo iba a salir a contarlo. Le dije que iba a hacer un live diciendo todo esto. Me llamó la mamá, me habló el papá, (diciéndome): 'Piénsalo... Que tus hijos, que las marcas, que te van a quitar auspicios. Cómo vas a pagar las cosas'. Tengo pruebas de todo (...). Siempre fue así, ancho para él, angosto para mí todo el tiempo. Yo ya me cansé", expresó mortificada.