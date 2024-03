"Me lastimó, me escribieron feo", Esposa de Dilbert Aguilar y deja mal a Claudia Portocarrero

Jhazmin Gutarra fue entrevistada recientemente en el concierto benéfico de su esposo Dilbert Aguilar, pues uno de los personajes que estaban ausentes fue Claudia Portocarrero la ex pareja del artista y quien en todo momento se ha mostrado preocupada por la salud de su ex pareja.

Como se sabe la pareja de Dilbert recibió duros comentarios debido a que se especuló que era ella quien alejaba a Claudia de la vida de Dilbert aparentemente por celos.

Apenada por lo sucedido

Jhazmin Gutarra fue entrevistada por el programa América hoy donde logró aclarar el tema de una posible rivalidad con Claudia Portocarrero lo que tajantemente rechazó ya que recalcó que siempre tuvo un trato respetuoso con la animadora.

Sin embargo, Claudia fue la gran ausente en el concierto benéfico del pequeño gigante de la cumbia pese a ello Dilbert claro que fue porque por tu carrera tenía otros compromisos.

"Claudia también trabaja está haciendo anfitrionaje", dijo Dilbert justificando la ausencia de su ex pareja.

Por otro lado Jhazmin aclaró que siempre ha respetado la amistad que mantiene a su esposo con Claudia y reveló que le incomodó las declaraciones de La popular y 'Ñañita' sobre la salud de su pareja.

"Yo no tengo nada en contra de la persona yo no sé por qué se tuvo que expresar o dar tal información falsa pero fue un golpe muy duro para mí porque yo tenía una bonita comunicación con ella. Después de ver eso me dejó molesta incómoda", afirmó.

Por otro lado Gutarra reveló que se sintió muy afectada ya que quedó como la mala de la película cuando en realidad ella siempre ha respetado el círculo social de su esposo y jamás le ha prohibido tener una comunicación con Claudia.

"Estoy muy cargada, cuando se dijo muchas cosas, con la intención de lastimarme indirectamente, muchas personas me escribieron cosas feas fueron más allá de los hechos", concluyó.

Dilbert Aguilar estuvo en Habla Kausa

Dilbert Aguilar es una artista muy querido por el público peruano. Cuando estuvo muy delicado de salud hace algunas semanas, el público estuvo para apoyarlo y enviándole muchos bellos mensajes. Ahora, que el cantante se encuentra mejor de salud llegó al programa de Habla Kausa.

El artista comentó sentirse muy feliz de regresar a su casa de La Karibeña, que lo ha apoyado desde el inicio de su carrera musical. Los conductores Andrea Torres y Rolly Javier le dedicaron unas bellas palabras a Dilbert Aguilar, además compartieron sus grandes éxitos musicales en el programa.

"Gracias al publico maravilloso, a la gente que se ha sumado siempre con sus oraciones en sus llamadas, a los amigos", dijo el cantante Dilbert Aguilar muy agradecido con sus seguidores. Además, los invitó al gran evento que realizarán sus amigos musicales donde le rendirán un homenaje en vida.

El 'Pequeño Gigante de la Cumbia' agregó que se siente muy contento de tener el apoyo de muchos artistas: "Lo recibo con mucho cariño, no saben la alegría de saber que tengo amigos, tengo gente que me quiere... mil gracias". Luego, el cantante Dilbert Aguilar comenta que este evento lo inició un grupo de amigos y muchos sumaron, llegando a juntarse grandes artistas de su generación.