"Me quedé en shock": Shirley Arica sorprende al hablar sobre encerrona con Yotún, Cueva y Advíncula

¡Lo confesó! Durante la semana pasada, mientras se destapa una serie de "errores" de Christian Cueva en su matrimonio con Pamela López, un nombre tomó relevancia. No hablamos de Pamela Franco o Chris Soifer ni de Rosangela Espinoza, sino de Shirley Arica. Beto Ortiz "incendió la pradera" y reveló detalles inéditos del programa que la modelo grabó en "El valor de la verdad" (el cuál nunca salió al aire) y ahora, la "Chica Realidad" decidió romper su silencio para las cámaras de "Amor y Fuego" y habló toda su verdad. ¿Qué dijo sobre su encerrona?

Shirley Arica habla sobre candente encuentro con futbolistas

Las últimas semanas en Chollywood han estado cargadas de ampays y fuertes revelaciones que han terminado con el romance de Christian Domínguez y Pamela Franco, además del matrimonio entre Pamela López y Christian Cueva.

El último en mención sorprendió al aparecer el pasado jueves en una entrevista en "América Hoy", donde reveló algunos "errores" (como él los llama) en su matrimonio con Pamela López. Dentro de los nombres que saltaron a la luz, destacó el de Shirley Arica.

La "Chica Realidad" cobró relevancia más aún cuando Beto Ortiz recordó el polémico programa que Shirley Arica grabó para "El valor de la verdad", el cual nunca salió a la luz. Según lo revelado por el periodista, la modelo habría tenido una encerrona con Christian Cueva, Yoshimar Yotún, Luis Advíncula y más futbolistas, causando un "terremoto" en la farándula.

Ante todas estas especulaciones, Shirley Arica decidió romper su silencio para las cámaras de "Amor y Fuego". Para el programa de Willax Televisión, la ex integrante de "Combate" confesó haberse quedado sorprendida por estas declaraciones de Beto Ortiz y calificó como supuestos estos dichos.

"Me he quedado como en shock. Que he tenido un trío con Cueva, Yotún y Advíncula", confesó Shirley Arica.

¿Qué reveló Beto Ortiz?

El periodista Beto Ortiz compartió las declaraciones de Arica en el programa que grabaron pero nunca se transmitió en Latina, debido a la asociación del canal con el mundial al cual asistió la selección peruana.

En su testimonio, Shirley Arica menciona que Christian Cueva la cortejaba y llegaron incluso a encontrarse en situaciones comprometedoras que incluyeron a más de un futbolista nacional. "No solamente eran los convocados por así decirlo. Estaba Advíncula, Yotún y Cueva. Cueva me afanó, me acompañó al baño, y de pronto se iban desapareciendo uno y el otro, yo dije que estaba pasando, es que había un montón de cuartos. Cada uno se metía su minipartidos, era un arroz con pollo esa reunión", dijo.

Al respecto, el conductor de Willax leyó textualmente las declaraciones de Shirley Arica, quien aseguró que en la mencionada reunión no faltaron bebidas alcohólicas.

"Dijo que sí, que la encerraron en el baño y que iba uno, luego el otro y el otro. "Cuando me presentaron a Cueva, él estaba muy atento conmigo, a cada rato me servía un trago, me sacaba a bailar, pero físicamente no me gustaba porque era muy enano"", agregó Beto Ortiz.