"Me querían dar un sustito": Magaly revela amenazas de muerte por parte de jugadores de fútbol

¡No la quieren! Las recientes revelaciones de Beto Ortiz sobre las declaraciones de Shirley Arica en el valor de la verdad han levantado mucha polémica. Como no podía ser de otra manera, Magaly Medina se pronunció al respecto y confesó haber recibido amenazas de muerte por parte de jugadores de fútbol. Esto se debe a raíz de los ampays que la "Urraca" le ha hecho a varios futbolistas de la "pelotita" peruana.

Magaly Medina revela amenazas de futbolistas

Beto Ortiz ha destapado más de una verdad oculta con sus recientes revelaciones. Según contó el conductor de televisión, Shirley Arica habría tenido una "encerrona" con algunos futbolistas de la selección peruana. Todo esto, la modelo, lo confesó en "El Valor de la Verdad", sin embargo, este programa nunca salió a la luz debido a que Latina se consideraba "el canal de la selección" y no quería ir en contra de la bicolor.

Al respecto, Magaly Medina recordó que en aquella época los periodistas deportivas tenían mucho poder en el canal de San Felipe y también confesó un hecho que era un secreto a voces: recibe amenazas de los futbolistas a raíz de sus sonados ampays.

"Tengo mi auto blindado desde hace mucho y también seguridad. Pero no por la inseguridad ciudadana, tengo (seguridad) por los jugadores de fútbol a los que yo ampayaba. Cuando empecé a ampayar jugadores hace muchos años, ellos me hacían llegar amenazas (de muerte) y muchos de ellos estaban rodeados de gente no tan santa" , señaló Magaly Medina.

Además, se atrevió a confesar un caso en particular. Cuenta Magaly Medina que una vez un "informante" le comunicó que un jugador de fútbol habría movido sus influencias para que le dieran un "sustito".

"Una vez, un "informante" de dentro de una zona bien brava del Callao, ahí de la Policía, me dijeron que me habían mandado a asustar. Desde ahí, el canal me puso seguridad y un auto blindado. Yo me acostumbré a estar protegida y cuidada hasta los dientes", agregó Magaly Medina.

Mayores detalles

Recapitulando en la vida de Magaly Medina, Paco Bazán la entrevistó hace unos meses debido a sus 26 años en la televisión peruana. En esta entrevista, la "Urraca" también habló al respecto y contó que vivía encerrada por temor a las represalias de los futbolistas.

"Ese es el costo que tuve que pagar por el programa. No salía los fines de semana, vivo en mi búnker, por eso construí una casa que me aísle de todo. Sacrifiqué mi vida social. Después empecé a hacerla porque no iba a vivir solo para trabajar. Decidí irme a Estados Unidos para visitar a mi hermana los fines de semana, ahí iba a la playa, salía con mis amigos e iba a restaurantes. En ese entonces, el canal me ayudaba a pagarme los pasajes para salir dos o tres veces al mar", sostuvo.

"Lo que nunca cambiará son nuestras imágenes más bochornosas a lo largo de los años. A nosotros nos odian, nos detestan porque finalmente ponemos en imágenes las situaciones menos memorables que las personas de la farándula quieren que se muestren, pero alguien tiene que hacer el trabajo sucio y lo hacemos hace muchos años", agregó.