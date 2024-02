"Me siento miserable", Christian Domínguez reconoce infidelidad y pide perdón

Christian Domínguez apareció en el programa de 'América Hoy' para ofrecer su descargo tras el ampay que fue protagonista, el cual fue emitido en el programa de Magaly Medina.

El cantante expresó su arrepentimiento hacia sus hijos, padres y en especial Pamela Franco por haberle faltado el respeto a nivel nacional.

Se arrepiente

Christian Domínguez salió al frente a dar su descargo en el programa de 'América Hoy', su casa televisora y las encargadas de llevar a cabo esta entrevista fueron Ethel Pozo y Janet Barboza.

La entrevista inició con el rostro de Domínguez desencajado claramente por los actos que cometió y que fueron expuestos a nivel nacional por el programa de la 'Urraca'.

Es así que Ethel no dudó en cuestionar al artista sobre como se sentía después de todo lo dicho en redes y medios de comunicación sobre la deslealtad hacia su pareja.

"Me siento avergonzado, me siento por el acto avergonzado y por lo que cause miserable", dijo inicialmente.

Además, el cumbiambero pidió perdón principalmente a sus hijos quienes se han visto afectados en especial su hija mayor quien ha recibido todo tipo de comentarios en sus redes sociales.

"No se metan con mi hija, ni con mis padres ni con Pamela", dijo Christian con la voz entre cortada recalcando que no es nadie para pedirle algo al público pero el responsable de lo que pasó solo es él.

De igual manera pidió perdón a sus padres y a Pamela por la vergüenza al que han sido expuestos por sus actos.

Y por si fuera poco, Christian confesó que no serían las únicas mujeres que podrían salir a hablar sobre algún romance con él ya que afirmó que se equivocó en reiteradas veces.

Finalmente, Domínguez decidió tomarse un tiempo para ordenar su vida personal y recurrir a ayuda psicológica es por ello que se despidió momentáneamente de sus compañeros de 'América Hoy'.

Christian no sabía sobre ampay

El nombre de Christian Domínguez vuelve a la palestra y esta vez con una entrevista en exclusiva para "América Hoy". Cuando todos pensaban que se había "rehabilitado", el cantante volvió a las andadas y así lo hizo notar Magaly Medina.

La "Urraca" mostró un ampay "bomba" de Domínguez junto a Mary Moncada, donde ambos dieron rienda a sus más bajos instintos en el carro del cantante. Mucho se dijo sobre las imágenes y el cumbiambero reveló la verdad detrás de todo.

El día del ampay, Christian Domínguez se sentó en su sala junto a Pamela Franco para ver las imágenes exclusivas de "Magaly Tv, La Firme". Según comenta el artista, él no se imaginó que era la persona del ampay, ya que pensaba que no lo habían "descubierto".

"Sí, lo vi junto con Pamela. No me imaginaba que era yo el del ampay, no tenía sospechas de eso", reconoció Christian Domínguez. Además, el cumbiambero señaló que ambos lloraron juntos. "Cuando salieron las imágenes, lloramos juntos. Lo vimos de la manera más alturada", agregó.