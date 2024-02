"Me vi en el espejo y ya no me gustaba físicamente", Katia Palma revela los problemas que tenía con su cuerpo

Katia Palma ofreció una breve entrevista para el programa de Cristian Rivero dónde confesó los motivos que la llevaron a cambiar su imagen radicalmente.

La co conductora de "Esto es Guerra" pudo abrirse con Rivero sobre las inseguridades que tenía al ser catalogada como "la gordita graciosa".

Sin filtro

Katia Palma reveló detalles de su vida personal para el programa de su querido amigo Cristian Rivero, en el espacio la actriz pudo revelar el motivo del cambio de su cuerpo, pues como se recuerda Katia evidenciaba una subida de peso que en su momento no lograba controlar.

La actriz y co conductora de tv confesó que en algún momento de su vida ya no le gustaba lo que veía por lo que empezó a cuestionarse sobre su imagen.

"Me vi al espejo y ya no me gustaba físicamente", dijo inicialmente.

Asimismo, Palma reveló que su trabajo que casi siempre estaba ligado al humor la salvó de momentos difíciles en su vida.

"Siempre el humor me ha salvado a salir de estas cosas que me derrotaban", dijo Katia.

Finalmente, afirmó que cada persona es libre de hacer cambios en su cuerpo cuando lo considere necesario no por críticas de personas externas.

"Si tú a los 25 años quieres ponerte tet*s y operarte el estómago es porque tú ya no te sientes bien no por la presión social, sino hace tiempo me hubiera operado", dijo la cómica.

Pues Katia también recibía críticas por su cuerpo, sin embargo, no les daba importancia hasta que ella misma decida que requiere un cambio.

Katia Palma revela que se realizó la manga gástrica

En diálogo con un diario local, la comediante dejó en claro que, hasta el momento, no se ha hecho nada en el rostro.

"Todavía no (me he hecho ningún 'arreglito'). Digo todavía porque lo más probable es que pase por ahí, ponerme bótox. Todavía en la cara nada", dijo Katia.

Sin embargo, Palma contó que decidió hacerse la manga gástrica hace dos años debido a que presentaba hígado graso y el colesterol bastante elevado.

"Mi genética es ser cuadrada, cuerpo de kion, espaldona, piernas muy flacas y gordita (...). Hace dos años me hice la manga (gástrica), no me puse balón", comentó la actriz.

Además, Katia reveló que se operó por salud y por recomendación de su doctor de cabecera.

"La primera vez que fui el doctor me dijo que no estaba en el peso, lo hice por salud también, de pasito, hace dos años que me operé", agregó Katia Palma, quien aclaró que su cirugía no fue canje