Metiche estalla contra Pamela Franco tras ser desmentida con pruebas: "Falsa y mentirosa"

El escándalo está en su punto más alto, y Metiche no ha dudado en decir todo lo que piensa. Esta vez, el conductor de "Todo se Filtra" ha lanzado fuertes críticas contra Pamela Franco, acusándola de estar "llena de mentiras" luego de que ella negara rotundamente haber estado en Huanchaco, contradiciendo las acusaciones de Pamela López, esposa de Christian Cueva. Te contamos todos los detalles.

Metiche explota con Pamela Franco

El escándalo sigue escalando niveles más altos en el mundo de la farándula. En un nuevo capítulo de la guerra mediática entre Pamela Franco, Christian Cueva y Pamela López, Metiche no se guardó nada y sacó a la luz pruebas contundentes que desmienten a la cumbiambera.

En medio de la polémica, Pamela López confrontó a Franco, quien señaló, "Eso es totalmente mentira, yo no he estado en Huanchaco, jamás". Sin embargo, las redes no tardaron en explotar con pruebas que contradicen sus afirmaciones.

Pamela Franco: "Yo no he estado en Huanchaco JAMÁS"

Al toque salieron imágenes de Pamela en Huanchaco. Las mentiras tienen patas cortas... #MagalyTvLaFirme pic.twitter.com/qTa1RezFyZ — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) February 6, 2024

Una de las pruebas que rebotó en diversas plataformas fue la imagen compartida por el tiktoker Ric La Torre que muestra a Franco en Huanchaco, coincidiendo con la fecha señalada por López.

Ante la evidencia, Metiche no se quedó callado y, en plena emisión de "Todo se filtra", no solo desacreditó a Pamela Franco sino que también lanzó una dardo directo a Christian Domínguez, calificándolos como "un par de falsos y mentirosos los dos".

Las palabras exactas de Metiche fueron: "Dijo 'yo no he estado en Huanchaco, jamás'. Al toque salieron las imágenes de Pamela en Huanchaco. Las mentiras tienen patas cortas... ¿Sabes qué? ¡Estoy asqueado! (...) Pamela Franco, ¿no conocías Huanchaco? ¡Estás llena de mentiras! Igual que Christian Domínguez. Disculpen, pero son un par de falsos y mentirosos los dos ".

Además, despotricó sobre Christian Domínguez: "¿Cómo se puede vivir de esa manera? Engañando a su mujer con 10 mil mujeres". Y volvió con el tema de Pamela: "Al parecer, la señora Pamela Franco ha estado engañando al señor Christian Domínguez, o no lo sé. En todo caso, si no engañó a Christian, se metió con un hombre que era casado. ¿Se puede vivir así, se puede ser feliz, se puede dormir tranquilo? Disculpa, pero lo tenía adentro".

Tensión y usuarios reaccionan

Este enfrentamiento se ha convertido en el tema del momento en redes sociales, con todos los seguidores atentos y ansiosos de más detalles sobre la tormentosa relación entre Franco, Cueva y López. Metiche no dejó títere con cabeza y dejó claro que no se anda con rodeos al desenmascarar a la cumbiambera.

El explosivo comentario de Metiche ha generado un revuelo en el mundo del espectáculo peruano. Las duras palabras del conductor han dejado a todos con la boca abierta y han levantado las expectativas sobre qué sucederá a continuación en este culebrón de farándula.

"Bien por metiche por decir las cosas claras", "Me cae bien Metiche", "Dijo lo que todos queríamos decir", son algunos de los comentarios en redes sociales a favor de la reacción del conductor.

Con todos estos detalles sobre la mesa, el escándalo entre Pamela Franco, Christian Cueva y Pamela López no parece tener fin. Y eso que hace poco el escándalo era con Pamela Franco y su expareja Christian Domínguez, quien le fue infiel más de una vez. ¿Qué más nos deparará esta historia de enredos y secretos ocultos? Estaremos atentos a cualquier novedad para informarla.