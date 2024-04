Milett Figueroa se confiesa y cuenta su VERDAD sobre su relación con Tinelli: "Hay conversaciones que se van a dar"

¡Lo contó todo! Milett Figueroa llegó hace unos días a Argentina en medio de las especulaciones sobre el final de su romance con Marcelo Tinelli. Ambos han salido a declarar que su relación marcha viento en popa, pero esto no lo ha creído nadie ni en Perú ni en el país gaucho. Recientemente, las cámaras de "LAM", programa de Argentina, abordaron a la modelo peruana y le volvieron a consultar sobre su relación con el presentador argentino, por lo cual, esta vez, la también bailarina se sinceró y habló a corazón abierto. ¿Qué dijo?

Responde a sus detractores

La relación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa ha estado en el ojo de la tormenta todo este año. Lo que empezó con unas historias y publicaciones de amor en redes sociales, al parecer, poco a poco se fue enfriando, al punto de, según la prensa argentina, haber terminado hace poco su relación.

Por ello, y pese a que ya había aclarado que todo estaba bien entre ambos, Milett Figueroa rompió su silencio tras su llegada a Argentina y se sinceró sobre su romance con Marcelo Tinelli. Esta vez lo hizo a corazón abierto, impresionando al público con sus contundentes respuestas.

"Yo respeto un montón el trabajo de los chicos (la prensa), soy una persona que trabaja en el medio. Voy a escuchar cosas que me gusten, otras que no me agraden y no por eso voy a tener que ponerle un bozal a todo el mundo", señaló en un primer momento respecto a las especulaciones sobre su relación con Marcelo Tinelli.

Milett Figueroa reaparece en los medios argentinos en el programa #LAM y asegura que la relación con Marcelo Tinelli sigue (1/2) pic.twitter.com/fE7XsD4rE8 — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) April 19, 2024

Además, la modelo peruana señaló que no le preocupa lo que hablen de su vida. Según señaló la exintegrante de "Esto es Guerra", tanto ella como Marcelo Tinelli viven un buen momento independientemente y en su relación y eso es lo que en estos momentos importa.

"Se han hablado tantas cosas que me pregunto qué novela estaré viendo, no me han presentado el trailer (...) nosotros (Tinelli y ella) ya hablamos y ya dijimos que todo está bien. No hay más que buscar", añadió, para también indicar que, si en su momento deciden dar algún otro paso en su relación, sea para bien o mal, lo comunicarán al público.

¿Milett Figueroa terminó con Marcelo Tinelli?

La pregunta del millón la respondió fuerte y claro Milett Figueroa. Dejando los rodeos de lado, esta vez se mostró más sensible al hablar sobre su relación y sorprendió con las impactantes declaraciones que dio.

"Estoy bien, la verdad es que estoy bien. Todas las parejas tenemos diferentes etapas, tiempos y nosotros estamos bien. En todas las parejas existen charlas, conversaciones que hay que hacer y la verdad es que no hay ningún problema, todo está muy bien", señaló Milett Figueroa sobre su actual vínculo con Marcelo Tinelli.

Milett Figueroa reaparece en los medios argentinos en el programa #LAM y asegura que la relación con Marcelo Tinelli sigue: "estoy muy bien". (2/2) pic.twitter.com/BghRoIKiRr — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) April 19, 2024

Asimismo, reiteró que si en su momento pasara algo (como una ruptura) con el presentador argentino, ellos serían los primeros en comunicarlo para que no se forme tantas especulaciones en torno a ellos dos. "Si en algún momento pasa algo lo vamos a hacer. Digo esto porque sienten que hemos terminado, que no estamos bien", señaló.

Sin embargo, dejó con la intriga a más de uno al indicar que de por sí hay conversaciones pendientes entre ella y Marcelo Tinelli, las cuales se darán entre cuatro paredes. "En toda pareja hay conversaciones que se tienen que dar en la intimidad y que no tendría por qué comentarlo en un programa de televisión. Una relación se basa en el cuidado y yo quiero cuidar en mi relación (...) una relación siempre pasa por altibajos, no siempre podemos estar bien", sentenció Milett Figueroa.