Mónica Cabrejos arremete contra Vanessa López tras ampay de su pareja: "Solo le interesa quedar bien"

Mónica Cabrejos afirmó que Vanessa López intenta justificar lo injustificable al influir en su novio Johnny, quien fue sorprendido en la azotea de su apartamento con una mujer desnuda. Recordemos que recientemente ampayaron a su novio con una mujer desnuda.

Ante ello, la modelo Vanessa López quedó totalmente en shock y explotó contra su pareja pidiendo una explicación por lo revelado. Por tal motivo, Mónica Cabrejos también se animó a comentar la actitud de la modelo. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Mónica Cabrejos y su crítica contra Vanessa López

Tras la reciente polémica en la que se ha visto envuelta la pareja de Vanessa López por haber sido ampayado con una mujer desnuda, la modelo ha recibido diversas críticas. Todo ello se debe en la entrevista a Johnny, aún pareja de Vanessa López, se puede apreciar que la modelo estaría pauteando las respuestas de su novio.

Ante ello, la exvedette Mónica Cabrejos salió a dar su opinión al respecto y criticando el actuar de Vanessa López. "A ella más que le saquen la vuelta le interesa quedar bien. Desea controlar una situación incontrolable, esa es la razón por la cual digita al novio", dijo.

"Es porque tiene su autoestima dañada, pero quiere quedar como que no le sacaron la vuelta, cuando la culpable no es ella, sino él por no respetarla", sostuvo.

Vanessa López llamó 'prostituta' a la mujer del ampay

La figura pública Vanessa López se conectó en una entrevista con Magaly Medina el miércoles para discutir el controvertido vídeo en el que su novio, Jhonny Silva, fue grabado divirtiéndose con una mujer desnuda en la azotea de su edificio durante una fiesta en su piscina.

Ante ello, la modelo mencionó que su pareja le proporcionó las imágenes de todas las cámaras de seguridad de su casa y también habló con su empleada doméstica, quien le aseguró que no había sido infiel. Además, expresó duras críticas hacia la joven con la que su novio fue captado, a pesar de que él le había dicho al reportero de Magaly Medina que era su gran amiga desde hace 20 años.

"Qué voy a conocer a esa mujer... Me escribió la conchuda, me preguntó sobre mi marca de ropa"; contó Vanessa López.

"No es su amiga, la conoce. Quizá la chica qué habrá tomado algo porque una persona normal no sale desnuda... al frente de ese edificio viven niños. Qué clase de mujer es esa si se le puede llamar mujer, parece una prostituta", arremetió la exparticipante de La Casa de Magaly. "Es una chica de mal vivir, no sé a qué se dedicará", agregó.