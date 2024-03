Novio de Vanessa López sobre ser "instruido" para entrevista con Magaly: "Quieren hacer polémica"

¡Escándalo en el mundo del espectáculo! El novio de Vanessa López, Jhonny Silva, se enlazó con Magaly Medina para desmentir que su pareja lo haya instruido para una entrevista. Esto sucedió minutos después que Magaly mostrara videos donde Vanessa López aconsejaba qué decir a su pareja Jhonny Silva para que le pida perdón tras ampay.

Jhonny Silva niega que Vanessa López lo haya "instruido"

En un tenso intercambio, Jhonny Silva, el novio de Vanessa López, habló con Magaly Medina para aclarar las imágenes donde se le ve recibiendo instrucciones de su pareja antes de una entrevista. La cosa se puso picante.

"He visto que se han colocado imágenes que no fue del enlace que tuvieron conmigo... Yo no soy una persona pública, no estoy preparado para dar entrevistas, nunca las he dado. Previamente he estado en la casa de Vanessa como 5 o 6 horas y lo que Vanessa hizo conmigo es darme ciertas indicaciones para que no me ponga nervioso, creo que están tergiversando las imágenes para hacer polémica", se defendió Jhonny ante las cámaras de Magaly TV.

Pero la situación se calentó cuando la conductora no le creyó y hasta le preguntó si Vanessa lo había golpeado. Esta pregunta la realizó porque según un audio de ellos discutiendo se escuchaba un golpe de piel.

"No fue una cachetada, fue un golpe contra la mesa de su sala. El audio no era para mí, no estaba hablando conmigo, estaba hablando con otra persona", trató de explicar Jhonny. Pero Magaly, visiblemente molesta, cortó la llamada con un tajante: "Oye a mí no me veas la cara pues, ay por favor, tú eres capaz de cualquier cosa, no te creo nada. Gracias, gracias adiós, yo no puedo, no tengo paciencia".

Detalles de la entrevista pauteada

Las cosas se pusieron más candentes cuando se reveló que Vanessa había aconsejado a Jhonny para que se disculpe en vivo. "No te pongas malcriado", le había dicho la empresaria.

Pero eso no es todo. Las cámaras de Magaly también captaron a Jhonny con una mujer desnuda en su departamento. ¡Qué lío! Y para colmo, mientras orquestaban su discurso, Jhonny se puso faltoso con la presentadora.

"Quiero escuchar que estás arrepentido de todo lo que hiciste", le dijo Vanessa en una grabación. Parece que este escándalo no tiene fin en el mundo del espectáculo.

En resumen, el novio de Vanessa López, Jhonny Silva, se enfrentó a Magaly Medina en una entrevista llena de tensiones. Silva negó haber sido instruido por López para la entrevista, pero Medina no le creyó y cortó la llamada visiblemente molesta.

Además, se revelaron más detalles del escándalo, incluyendo la presencia de una mujer desnuda en el departamento de Jhonny. Este nuevo episodio agrega más combustible al fuego en el mundo de la farándula, donde los escándalos nunca faltan.