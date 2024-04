Natalia Otero niega que su primera vez haya sido con Julián Zucchi: "No le conozco el banano"

Natalia Otero fue relacionada sentimentalmente con Julián Zucchi después de que Rodrigo González hiciera declaraciones sobre la misma 'Payasita' de Parchís, afirmando que su primera experiencia íntima había sido con el ex de Yiddá Eslava. La exparticipante de realities negó haber tenido una relación con su amigo.

A través de sus redes sociales, la argentina desmintió estas declaraciones fiel a su estilo. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Natalia Otero niega haber tenido una relación con Julián Zucchi

En medio de la polémica por el revelador audio de Julián Zucchi, Natalia Otero salió en defensa de su amigo argentino a través de las redes sociales. Ante ello, Rodrigo González declaró que la 'Payasita' de Parchis habría tenido una relación con el actor argentino. No obstante, ella desmintió estas declaraciones inmediatamente.

"Naaaa señor, para nada. Julián es mi amigo desde que nací, hemos jugado a la mamá y mi papá cuando teníamos 6 años, mi primera vez fue con un amigo de Julián", explicó en sus redes sociales.

La exParchís remarcó que nunca ha tenido nada con Julián Zucchi, incluso ironizó sobre el tema. "Julián tenía su noviecita y yo tenía mi noviecito Maxi y Maxi fue mi primera vez. No le conozco el banano al amigo y el amigo no me conoce la casita ni la florcita", dijo a través de sus redes sociales.

Defendió a su amigo

Después de la difusión del polémico audio de Julián Zucchi, donde admite haberle sido infiel a Yiddá Eslava, Natalia Otero, exintegrante de 'Parchís' y amiga cercana del argentino, decidió expresar su opinión en las redes sociales. En esta ocasión, no vaciló en mostrar su apoyo hacia él.

Cabe resaltar que sus comentarios captaron la atención de los internautas y de los principales programas de espectáculos.

No obstante, aprovechó para descargar toda su furia contra Yiddá Eslava a quien tildó de "manipuladora". "Me agota la señora, me enfurece ver su victimización, años siendo un pollerudo, un boludo que acataba todo lo que ella quería y decía. Años alejándote de todos tus amigos, de mi entre otros, de tu familia. Claro ¡el boludo eras vos! que hacías caso", sostuvo Natalia Otero.

"Pero que manera tan profesional de manipular, ella es una maestra, te destruye a nivel nacional y luego manda carta notarial para que no puedas aclarar nada. Un matrimonio que hace años estaba dañado, me vas a decir que se sorprendió de algo? Por Dios...", concluyó la argentina en sus redes sociales.