Natalia Otero EXPLOTA contra Yiddá Eslava tras infidelidad de Julián Zucchi: "Es una profesional para manipular"

Natalia Otero utilizó sus redes sociales para lanzar fuertes mensajes contra Yiddá Eslava luego de que 'Amor y Fuego' revelara un audio bomba en donde Julián Zucchi acepta haberle sido infiel. Ante ello, la exintegrante de 'Parchis' desató toda su furia en los comentarios de un reciente post de su amigo Julián Zucchi.

De igual forma, los internautas en redes sociales reaccionaron inmediatamente, pues luego de que el audio donde Julián Zucchi acepta su infidelidad saliera a la luz, el actor recibió una ola de críticas. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Natalia Otero explota contra Yiddá Eslava

Luego de la revelación del audio 'bomba' de Julián Zucchi, en donde acepta haberle sido infiel a Yiddá Eslava, la exintegrante de 'Parchis', Natalia Otero, utilizó sus redes sociales para pronunciarse al respecto. Recordemos que ella es una amiga cercana del argentino y, en esta ocasión, no dudó en respaldarlo.

Fuerte mensaje de Natalia Otero

No obstante, aprovechó para descargar toda su furia contra Yiddá Eslava a quien tildó de "manipuladora". "Me agota la señora, me enfurece ver su victimización, años siendo un pollerudo, un boludo que acataba todo lo que ella quería y decía. Años alejándote de todos tus amigos, de mi entre otros, de tu familia. Claro ¡el boludo eras vos! que hacías caso", sostuvo Natalia Otero.

"Pero que manera tan profesional de manipular, ella es una maestra, te destruye a nivel nacional y luego manda carta notarial para que no puedas aclarar nada. Un matrimonio que hace años estaba dañado, me vas a decir que se sorprendió de algo? Por Dios...", concluyó.

¿Julián Zucchi aclarará las cosas?

Por otro lado, Julián Zucchi se encuentra en el ojo de la tormenta, pues luego de la carta notarial que Yiddá Eslava le envió, él no puede hablar más de ella. Esto habría causado la indignación de Natalia Otero, quien se lo recalcó al argentino a través de los comentarios.

"Era todo tan claro desde afuera, pero imagínate el nivel de ceguera que manejabas que jamás tus amigos nos animamos a decirte algo", fue la sincera confesión que le hizo Natalia Otero a Julián Zucchi. No obstante, el actor argentino decidió responderle a su amiga, afirmando que el tiempo hará que todas las cosas se acomoden. "Amiga todo se acomoda. Cuando el carro avanza las sandías se acomodan solas", afirmó el actor y productor.

"En este momento no tiene para pagar porque hasta sin dinero lo dejaron. Es el 'Rey de los boludos'. Le hice una cuenta y ya me está generando intereses", comentó una vez más Otero, explicando que Julián Zucchi se habría quedado sin dinero luego de su separación con Yiddá Eslava.