Natalia Salas defiende a su esposo de críticas: "El es ingeniero pero no encontró trabajo y se reinventó"

Natalia salas decidió no quedarse callada ante las críticas que ha recibido su esposo Sergio coloma por no ejercer su carrera de ingeniero por lo que la actriz no dudó en aclarar ciertos puntos sobre el padre de su hijo.

La reconocida cantante actriz y multifacética Natalia salas siempre se ha caracterizado por priorizar el bienestar de su familia incluso en los momentos más difíciles es por ello que esta vez no fue la excepción y no permitió que nadie criticara las acciones y decisiones de su pareja.

Se achora

Natalia salas se ha caracterizado por ser una mujer que ASUME todo tipo de desafíos en su vida personal desde sus proyectos personales hasta cuándo afrontó un duro cáncer de mama que amenazó su vida.

Sin embargo, siempre ha recalcado en redes sociales que si no hubiera sido por el apoyo incondicional de su esposo de su hijo y de sus familiares jamás hubiera podido superar esa etapa tan crucial en su vida personal.

Es por ello que durante una entrevista cuestionaron a la actriz del por qué su esposo si es ingeniero se dedica a hacer tortas de chocolate.

"Porque él no tiene trabajo como ingeniero es que se reinventó y ahora es influencer él hace las mejores tortas de chocolate", dijo Natalia orgullosa de su pareja.

Asimismo, no dudó en publicar un pequeño video en donde sale Sergio preparando esas riquísimas tortas que al parecer viene siendo del agrado de sus seguidores y en especial de su familia.

"Hace algunos días recibí un mensaje insinuando que yo compraba las tortas para luego venderlas lo cual no estaría mal tampoco pero me fastidió porque nunca invento historias para contar por aquí", dijo Sergio mostrando el proceso de la preparación de las tortas de chocolate que ya vienen caracterizándolo.

"Aquí una pequeña muestra de lo que es un día de producción en casa", concluyó Coloma.

Diversos usuarios han respaldado las palabras de Natalia salas con respecto a sus tortas de chocolate ya que diversos comentarios han sido solamente de aliento para el padre de familia.

"A cuanto y delivery a Jesús María", "Te admiro y respeto", "La tengo que probar en 3,2,1!! Te felicito Sergio! Sobre todo porque si estudiamos algo y no encontramos chamba de eso nos tenemos que reinventar", "Y realmente la torta más rica que he probado", fueron algunos de los comentarios.

Sergio Coloma le dedica emotivo mensaje a Natalia Salas por su aniversario

Sergio Coloma decidió sorprender a su novia Natalia Salas, a pesar de que la actriz se encuentra en China, no dudó en hacerle un tierno y emotivo detalles en redes.

El padre de familia e ingeniero sacó su lado romántico y publicó una secuencia de fotos y videos que demuestran que su amor solo ha crecido durante los años a pesar de haber afrontando momentos felices y difíciles.

"Hemos pasado tantas cosas juntos en todo este tiempo, bonitas y no tanto, pero siempre fuertes y juntos", empezó diciendo.

Sergio recordó sus inicios como pareja y es que ambos tuvieron que asumir diversos retos que le interpuso la vida y que en algún momento los llevó a cuestionar lo que venían haciendo juntos.





"Pasamos de estar flaquitos a estar completamente desempleados con una pandemia que nos agarró de sorpresa, un embarazo y el nacimiento de nuestro Leandro encerrados en nuestra pequeña casita hasta un cáncer de mama en nuestra nueva y más grande casa", seguía diciendo.

Es así que Sergio recalcó que se dedicó a viajar junto a Natalia para cumplir diversos sueños que habían tenido en su momento y que ahora no esperarían para disfrutar, pues entendieron que la vida es tan rápida como un abrir y cerrar de ojos.

"Hoy no estamos cerca, hoy estas regresando de un sueño cumplido ser invitada al otro lado del mundo por una marca a la que representas, felices 7 años juntos mi vida, por ese y muchos años más", finalizó.

De inmediato Natalia no se quedó callada y respoteo este tierno video con un emotivo mensaje: "Amor de mi vida te amo".