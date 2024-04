Natalie Vértiz confesó que perdió su anillo de bodas ¿Cómo reaccionó Yaco Eskenazi?

La famosa modelo Natalie Vértiz compartió en el programa "Estás en todas" que en cierto momento llegó a extraviar su anillo de bodas y tuvo que solicitar uno nuevo por petición de su esposo, Yaco Eskenazi. Además, la invitada de esta semana en "Estás en todas", Verónica Linares, también compartió la divertida anécdota de cómo ella también perdió su anillo, pero logró recuperarlo después de algunas horas.

En ese sentido, la modelo Natalie Vértiz reveló que sintió que se lo robaron. No obstante, el hecho quedó como anécdota. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Natalie Vértiz revela que perdió su anillo

En el episodio más reciente de "Estás en todas" emitido hoy, 6 de abril, la actual Miss Perú Universo compartió entre risas que también había extraviado su anillo de bodas, el cual comparte con su esposo, Yaco Eskenazi. Incluso, la modelo sostuvo que sintió que le robaron el anillo, pero no especificó cómo sucedió.

De igual forma, Verónica Linares, quien estaba de invitada en el programa, también contó que pasó por un momento similar al perder su anillo. Sin embargo, pudo recuperarlo.

"A mi también se me ha perdido", indicó en un inicio. Ante ello Verónica Linares se quedó sorprendida y le dijo la siguiente: "¿Perdido y lo recuperaste? O ¿perdido, perdido?". La modelo reveló lo siguiente: "Tuvo que mandar a hacer un nuevo, Yaquito me mandó a hacer un nuevo, pero no lo perdí yo sentí que me lo robaron, pero eso es otra historia".

Verónica Linares también perdió su anillo

Durante la emisión de "Estás en todas", se mencionó la boda de la periodista famosa con Alfredo Rivero. En respuesta, Natalie Vértiz compartió que se rumoreaba en los pasillos del canal que la conductora de "América Noticias" había extraviado su anillo de bodas.

Ante esto, Verónica Linares se mostró sorprendida y señaló que tener un amigo en televisión podría ser peligroso ya que las noticias se propagan rápidamente por todo el canal. La periodista no dudó en admitir que efectivamente había perdido su anillo hace dos semanas.

Lo curioso fue que, aunque lo perdió, también logró recuperarlo. Lo inesperado tanto para ella como para Natalie fue que nadie lo había recogido, ya que se le cayó en la calle al salir de su automóvil. Según Verónica, después de un par de horas realizando diversas actividades, se dio cuenta de que los anillos estaban en el suelo, así que se preocupó menos por el asunto y ahora encuentra la anécdota divertida.