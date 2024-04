¡Ni lo dudó! Mario Irivarren confiesa que sería capaz de traicionar a Onelia Molina: "Tiene que entenderlo"

¡Fuerte y claro! Mario Irivarren vive uno de sus mejores momentos de su vida, según lo que él mismo ha declarado. Recientemente, señaló que con Onelia Molina ha encontrado la paz que tanto buscaba y ambos siguen disfrutando de su amor, el cual lo presumen en sus redes sociales. Sin embargo, la sonrisa se le borraría a la arequipeña, pues, el popular "Calavera Coqueta" declaró que no tendría problemas en traicionarla, causando gran sorpresa en los seguidores de su relación. ¿Problemas en el paraíso?

Mario Irivarren traicionaría a Onelia Molina

Los días felices de Mario Irivarren y Onelia Molina parecen haber terminado. Hace unos días, la popular parejita brindaba algunas declaraciones para "Amor y Fuego" donde demostraban que su amor estaba más fuerte que nunca, sin embargo, eso parece haber cambiado rápidamente.

Recientemente, Mario Irivarren fue abordado por las cámaras de "Esto es Guerra" y le consultaron si él sería capaz de traicionar a su pareja, Onelia Molina. Sin pensarlo mucho, el ex de Ivana Yturbe respondió sin ningún problema.

"Tiene que entender que en la competencia no somos pareja, somos rivales y tenemos que seguir las reglas del juego", declaró Mario Irivarren quien se mostró muy serio y contundente al dar su respuesta.

Sin embargo, Onelia Molina se mostró dubitativa ante la misma pregunta y tras un suspiro de amor, señaló que ella no podría traicionar a su pareja. Al parecer, el amor prima más en la arequipeña que en el exintegrante de "Combate".

"Ay, qué difícil. Creo que no, no, no. No lo traiciono", señaló Onelia Molina. Pero, para tranquilidad de todos los fanáticos de esta relación, no se trata de una crisis en la pareja. Ambos hablaban de "traicionarse" el uno al otro en el próximo desafío de "Esto es Guerra", el cual empieza el día de mañana. Los equipos serán disueltos y cada uno "salvará su propio pellejo".

¿Se acerca su "bendición"?

Pese a que Alejandra Baigorria asegura que Onelia Molina se esconde tras una "careta", Mario Irivarren no hace caso a las críticas de su examiga y se luce más enamorado que nunca de ella. En redes sociales, el "Iri" no oculta su amor por la "guerrera" y a menudo comenta las infartantes fotos que sube en Instagram.

Hace unos días, Renzo Schuller le jugó una broma a Onelia Molina, dejando entrever que se encontraría en la "dulce espera". Tras esto, las especulaciones comenzaron a "volar" y muchos aseguraban que la "cigüeña" había tocado las puertas de la relación entre ambos.

Para salir de dudas, las cámaras de "Amor y Fuego" no dudaron en preguntarle directamente a la parejita si se encontraban esperando un hijo. "No estás embarazada, ¿no? Lo que pasa es que hicieron una promoción de pañales e hicieron un comentario con Renzo Schuller y como que empezaron a fastidiar", preguntó la reportera del programa de "Peluchín" y Gigi Mitre.