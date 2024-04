"Ni que venga": Marcelo Tinelli no quiere que Milett Figueroa regrese, revelan en Argentina

En Argentina, continúan surgiendo revelaciones sobre la situación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli, en medio de especulaciones sobre una posible separación después de cinco meses juntos. Ahora, en el programa Socios del Espectáculo, se ha divulgado que el presentador estaría sintiendo agotamiento con respecto a la relación con la peruana.

Incluso, aseguraron que no desearía que ella regrese a Argentina. Estos detalles han causado revuelo en las redes sociales. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Revelan detalles sobre una posible ruptura

En medio de rumores sobre una posible ruptura entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, el programa argentino 'Socios del Espectáculo' reveló detalles inéditos sobre este posible fin de relación. Incluso, detallaron que sería Marcelo Tinelli quien no desearía que la modelo peruana regrese a Argentina.

"Ella quería pasar el cumpleaños con Marcelo, él no pudo estar porque después de México se fue allá (Madrid) porque le hicieron una sorpresa los hijos y fueron de distintos lugares del mundo para pasar el cumpleaños de ahí. Ella se enojó muchísimo", dijo una de las presentadoras.

Marcelo Tinelli no habría querido que Milett Figueroa regrese a Argentina

En otra ocasión, se afirmó que Marcelo Tinelli no está dispuesto a "cargar" con Milett Figueroa en Argentina. Y es que el programa 'Socios del Espectáculos' reveló estos polémicos detalles sobre la presunta ruptura amorosa entre el presentador argentino y la modelo peruana.

"Lo que me dicen que él siente es que no está para hacerse cargo de alguien, que si Milett viene acá por él y él de verdad no está para tener la mochilita de Milett Figueroa. Si ella viene porque tiene su trabajo, sus amigas, su gente, su familia y está en una relación, divino. Pero si viene por él, le diría que ni venga", agregó.

Recordemos que Milett Figueroa fue consultada sobre esta supuesta ruptura cuando se fue a una playa en el sur durante su regreso a Perú. Ante ello, la modelo no dio muchos detalles, pero sí afirmó que su relación con el presentador argentino estaría bien. "Estamos muy bien", fue la escueta respuesta de Milett, a un reportero de Willax tras ser consultada por la presunta ruptura con el presentador argentino.

Milett Figueroa misma declaró que tenía una sorpresa para su pareja y por ello planeaba regresar a Argentina el 31 de marzo, aunque esto no ocurrió. Actualmente, la modelo está en Perú. Varios comentaristas argentinos, quienes están cercanos a Tinelli, han afirmado que Milett y Marcelo tuvieron una discusión, y que las hijas del famoso no aceptan a la peruana.