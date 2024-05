Nicola Porcella anuncia estreno de su podcast 'Sin Calzones': "Contamos nuestras anécdotas más divertidas"

Nicola Porcella no deja de sorprender y esta vez contó a sus miles de seguidores que lanzará su podcast llamado 'Sin calzones' al lado de uno de sus mejores amigos Agustín Fernández.

Seguidores del exchico reality se mostraron emocionados por este nuevo proyecto que promete provocaron todo tipo de reacciones con los secretos mejores guardados del actor.

Se viene con todo

Nicola Porcella ha sorprendido y a propios y extraños al revelar que está por estrenar dentro de unas horas su podcast junto a su gran amigo Agustín Fernández quién será su compañero en la conducción de este divertido segmento.

El modelo compartió un extracto de lo que se vendrá el día de hoy en su podcast que promete romperla en plataformas digitales 'Sin calzones'.

"Hoy se estrena el podcast 'Sin Calzones' es un podcast súper divertido en el que cada semana mi mejor amigo Agustín y yo nos quitamos los calzones y junto a nuestros grandes invitados", empezó diciendo el actor.

Además adelanto que contarán diversos episodios de su vida personal que provocará todo tipo de reacciones en su público seguidor.

"Contamos nuestras anécdotas más divertidas y pasamos un buen rato. No se lo pueden perder. Escúchenlo en Spotify YouTube o donde quiera que escuchen podcast", dijo Nicola.

Diversos usuarios felicitaron a Nicola por este nuevo proyecto que poco a poco sacará adelante con todo el cariño de la gente que confía en su talento para entretener.

"Esta muy divertido, corran a verlo", "Cómo me divertí 🔥🔥 Son el dúo dinámico", "No pare de reír", "Estuvo divertido, éxitos", "Que buen podcast me divertí esta muy lindo espero ver más", comentaron algunos.

Definitivamente, Nicola Porcella se encuentra en su mejor momento aprovechando al máximo la acogida que le ofreció México tras su paso por 'la Casa de los Famosos'.

Nicola Porcella se prepara para encontrar el amor en un reality

Nicola Porcella, el querido chico reality de Perú, después de su paso triunfante por "La Casa de los Famosos" en México, donde conquistó corazones y se posicionó como uno de los favoritos, ha hecho un anuncio importante. Participará en un novedoso reality de Televisa diseñado para encontrarle pareja. Este anuncio viene después de varios rumores sobre sus romances en la farándula mexicana.

"Me van a buscar pareja. Es un proyecto que se viene cocinando desde el año pasado, desde que salí de 'La casa'. Es un mes que voy a tener que salir después de que acabe la novela y cuadrando los tiempos porque quiero llegar también a 'Aventurera'", explicó Nicola sobre el formato del reality, que promete atraer a numerosos televidentes.

Aunque actualmente está trabajando en la telenovela "El amor no tiene receta", donde interpreta a un joven enamoradizo, Nicola confirma que está totalmente soltero y listo para encontrar a su media naranja en la televisión nacional. "Acuérdate que se viene un programa nuevo que me van a conseguir pareja. Tengo que ver, por ahí que Televisa me consigue y me hace el milagrito", comentó con entusiasmo.